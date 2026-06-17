El Secretariado Nacional del sindicato La Fraternidad notificó los parámetros finales del acuerdo paritario alcanzado con las autoridades de la empresa de transporte de cargas Ferrosur Roca S.A.. La Circular Parcial Nº 11 detalló que las partes dieron por concluido el ciclo de negociaciones colectivas que abarcaba el período de abril de 2025 a marzo de 2026.

Cuánto ganara un empleado de seguridad en junio 2026

La disposición fijó la vigencia de los nuevos básicos salariales y las actualizaciones del sistema corporativo de viáticos a partir de las liquidaciones correspondientes al mes de abril de 2026. El ordenamiento técnico del gremio pautó que los nuevos valores absorben hasta su concurrencia cualquier futuro incremento, bono o asignación económica obligatoria que dicte el Estado nacional.

Los nuevos ingresos básicos de la actividad ferroviaria

La estructura de las remuneraciones mínimas del sector para el personal de conducción de locomotoras y tareas operativas auxiliares se ordenó de acuerdo a los siguientes escalafones de revista:

- Instructor LF: $2.146.274

- Conductor: $1.660.144

- Ayudante de Conductor Autorizado: $1.455.168

- Ayudante de Conductor: $1.293.695

- Aspirante: $1.010.819

Cuánto ganará un empleado de la construcción en junio con UOCRA

Valores vigentes en el esquema de viáticos y asignaciones complementarias

La planilla técnica complementaria de la organización sindical actualizó los montos fijos por desarraigo temporario, licencias médicas obligatorias y certificaciones educativas oficiales:

- Viático Pernoctada: $82.532

- Viático Diario: $18.575

- Suplemento Vacaciones: $18.575

- Suplemento Accidentes / Enfermedad Profesional: $7.555

- Suplemento Enfermedad: $3.813

- Bonificación Título Terciario: $65.061

- Bonificación Título Universitario: $87.129

Cuotas fijadas para la gratificación extraordinaria por única vez

El acta paritaria estableció además el pago de una suma no remunerativa excepcional en conmemoración del Día del Ferroviario, la cual se dividió en dos cuotas consecutivas abonadas el 11 de mayo y el 11 de junio. Las transferencias quedaron supeditadas a que los empleados figuren en la nómina activa de la compañía y no registren licencias por ausencias prolongadas:

Cuánto gana un empleado de camioneros en junio

- Instructor LF: un monto total de $293.547, desglosado en un pago inicial de $146.774 y una cuota final de $146.773.

- Conductor: una suma consolidada de $285.278, dividida de manera idéntica en dos liquidaciones de $142.639.

- Ayudante de Conductor Autorizado: un beneficio global de $248.068, distribuido en dos cuotas mensuales fijas de $124.034.

- Ayudante de Conductor: un adicional extraordinario de $227.396, liquidado en dos partes iguales de $113.698.

- Aspirante: una asignación de $142.639, percibida mediante una primera transferencia de $71.320 y un remanente de $71.319.

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