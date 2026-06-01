La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo el uso de recibos de sueldos digitales para empleadas de casas particulares. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y comienza a regir para los salarios correspondientes al período devengado mayo de 2026.

Los recibos digitales se generan a través del portal online del organismo accediendo al servicio “Personal de Casas Particulares”, al que solo se puede ingresar si el contribuyente cuenta con clave fiscal.

La modificación del formato de los recibos es parte de las medidas incorporadas por el Gobierno Nacional con la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El objetivo es facilitar a las contribuyentes el acceso a los comprobantes de pago de sus salarios e impulsar a los empleadores a formalizar los abonos.

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Por otro lado, es necesario recordar que aquellas empleadas que paguen Impuesto a las Ganancias, pueden deducir del mismo la remuneración abonada al trabajador y las contribuciones patronales. Sin embargo, para poder restar estos montos, deberán completar el Formulario 572 de ARCA.

ARCA: las modificaciones de los recibos de sueldo digitales

A partir de la nueva reglamentación, se incorporaron medidas para garantizar la seguridad jurídica del documento, al transformarlo en un instrumento electrónico formal. El empleador deberá emitir el recibo en el Registro Especial del Personal de Casas Particulares, donde lo dejará a disposición de la trabajadora.

Así se observan los recibos de sueldo digitales para empleadas de casas particulares de ARCA.

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Por otro lado, se deberá registrar la fecha en la que la contribuyente accedió al mismo en la sección “Pagos Y Recibos” del portal. La digitalización de los recibos garantiza su inmutabilidad y se modifican únicamente cuando hay rectificativas que permiten mantener trazabilidad histórica.

Cómo obtener el recibo de sueldo digital para empleadas de casas particulares

Para poder generar los recibos online, en primer lugar, los empleadores tendrán que generarlo a través de la web, lo que requiere de una serie de pasos:

Las nuevas medidas impuestas por el Gobierno Nacional garantizan la seguridad jurídica de los recibos de sueldo.

Ingresar como empleador con clave fiscal al portal de Casas Particulares. Completar el apartado “Datos del Período a Pagar” con las fechas y período a abonar, la modalidad de pago, las horas trabajadas y la remuneración. Una vez finalizado el procedimiento, clickear “Generar Recibo de sueldo”. Luego, se verá la opción de descargarlo al final de la página. Finalmente, cuando ya se generó el recibo, el empleador podrá observar el esquema con la información del mismo en la sección “Pagos y Recibos”.

Por otra parte, las empleadas de casas particulares podrán observar sus documentos a través de la opción “Recibos de Sueldo”, ubicada en el apartado “Mis Trabajos” del mismo portal. Al seleccionar el botón “Ver Recibo”, este se descargará para compartirlo electrónicamente.

JSM / lr