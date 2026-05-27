La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece a los contribuyentes la posibilidad de solicitar la devolución de percepciones por compras con monedas extranjeras. Esto aplica para pagos con tarjeta en el exterior y servicios digitales, pero solo podrán realizar el trámite quienes cumplan con todos los requisitos.

El plazo para cargar las percepciones inició el 1 de enero de este año. Los usuarios están habilitados para cargar sus consumos a partir de ese día, pero del año siguiente al que realizaron la compra.

El plazo para cargar las percepciones inició el 1 de enero de este año

ARCA: Requisitos para solicitar la devolución de percepciones

Podrán realizar la solicitud de devoluciones aquellos contribuyentes que no estén inscriptos en el impuesto a las Ganancias y sobre Bienes personales. También pueden solicitarlas aquellos usuarios que cuenten con percepciones bajo los códigos 217 y 219.

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Por otro lado, en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, podrán realizar el trámite quienes no cuenten con retenciones del impuesto a las ganancias de cuarta categoría y, en caso de tenerlas, se les haya realizado la percepción bajo el código 219.

Cómo solicitar la devolución de percepciones en ARCA

Podrán realizar la solicitud de devoluciones aquellos contribuyentes que no estén inscriptos en el impuesto a las ganancias y sobre bienes personales.

En primer lugar, es necesario que los solicitantes cuenten con la siguiente documentación, ya que ARCA puede requerirla:

Extracto bancario Resumen y liquidación de la tarjeta Comprobante con fecha, factura y/o documento equivalente de la percepción

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Para solicitar la devolución, los contribuyentes de ARCA deberán seguir una serie de pasos:

Ingresar con clave fiscal al servicio “Devolución de percepciones”. Completar el formulario correspondiente y seleccionar un período mensual. El sistema mostrará las percepciones practicadas. En caso de tener percepciones no informadas, incorporarlas manualmente. Presentar los documentos solicitados por ARCA para su verificación.

Una vez recibida la solicitud, ARCA realizará controles sistémicos y verificaciones posteriores, en base a los que determinará la aprobación o el rechazo del pedido. En caso de aprobarse la devolución, el monto se transferirá a la cuenta bancaria del CBU informado.