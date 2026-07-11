Crece la percepción de que el Gobierno perdió el rumbo

El saldo del caso Adorni es mayor a la erosión que provocó al asociar al Gobierno nacional con corrupción y liquidar su relato “anti-casta”. Entre febrero y marzo pasados, cuando el exfuncionario comenzó a ganar centralidad en la agenda mediática por su nivel de vida, el Gobierno se quedó sin vocero y sin jefe de Gabinete, figura que es necesaria en cualquier gestión. Su ausencia hizo escalar la percepción de un país sin rumbo hasta el 25%, desplomó la percepción de que la dirección es la correcta del 40% al 31% y llevó la percepción adversa del 31% al 41%.

La serie evolutiva del último informe nacional de Consultora Delfos arroja que el registro desfavorable se estabilizó en un promedio en torno al 45% en el trimestre abril-mayo-junio, lo que se ubica en el mismo orden de magnitud del voto a Unión por la Patria (UP) en el ballotage de noviembre de 2023. Mientras, el acompañamiento al rumbo rondó el 28,3%, retrocediendo hacia el núcleo duro oficialista, dado que se corresponde con el 30% que eligió a Javier Milei como presidente en las primarias de agosto y la primera vuelta de 2023. Quienes responden que el país no tiene dirección llegaron a un pico de 26% en junio, antes de la salida de Adorni.

El impacto de su salida

Habrá que esperar próximas mediciones para apreciar si la salida del funcionario amortiguó la tendencia, pero hasta junio quedó claro que la opinión pública decodificó a una gestión “en pausa” por la situación judicial de un funcionario y que eso comprometió la percepción sobre la dirección general del Gobierno.

Peor aún, también impregnó a otras áreas clave del Gobierno nacional: según el mismo informe, desde febrero hasta junio la percepción de que la economía del país no tiene dirección oscila en torno al 20%, mientras que quienes creen que va en la dirección correcta perforaron el umbral del 30%. En sentido contrario, aquellos que opinan que va en la dirección equivocada se estabilizaron por encima del 50%, como clara mayoría.

En cuanto a la situación social, la serie evolutiva muestra el mismo patrón: más del 50% cree que va en dirección incorrecta, esto duplica a quienes la ven en dirección correcta, mientras que quienes no perciben una dirección clara en esa línea rondan el 20%.

Mientras que Delfos mide la variable ‘dirección’ en tres dimensiones (correcta/incorrecta/ninguna), otras consultoras lo hacen de manera polarizada. En la serie evolutiva de Trends, la negatividad superó a la positividad desde febrero, con una brecha desfavorable que se estabilizó en 20 puntos porcentuales (pp) entre marzo y junio: 57% vs 37%, respectivamente.

En la serie longitudinal de Equipo Mide, la negatividad amplió su ventaja sobre la positividad desde febrero pasado hasta llegar a un nivel pico de 24 puntos porcentuales en mayo (58% vs 34%). Luego, se morigeró levemente en junio, con un saldo de 20 pp pero, aun así, con la percepción de que la dirección del país es la equivocada en un máximo de 60%.

Por su parte, la serie evolutiva de Proyección Consultores arrojó un saldo desfavorable de 15,1 pp en junio pasado (rumbo del país 37,9% muy correcto + correcto vs 53% de equivocado + muy equivocado), morigerado respecto al pico de mayo, cuando alcanzó casi 24 pp: 31,9% y 55,8%, respectivamente.

Finalmente, la más reciente encuesta de la consultora Casa Tres reportó que una mayoría de 55% cree que el país está yendo por el camino equivocado, frente a un 39% que opina lo contrario. Aquí, el saldo desfavorable es de 16 pp.

La apertura por voto anterior arroja un dato clave: el 20% de quienes votaron por Milei en el ballotage de 2023 cree que el país está yendo en el camino equivocado, lo que pone en evidencia la erosión de capital político del oficialismo.

Cae la confianza

Las encuestas recientes muestran que la mayoría considera que el país va en dirección equivocada. Pero sobre todo, quienes avalan el rumbo son franca minoría.

La negatividad con la que se percibe a la actual gestión también impregna áreas como la economía y la situación social. Ese pesimismo en crecimiento ya alcanzó a una porción importante de quienes votaron por Milei en el ballotage de 2023.

*analista de opinión pública y mercado

@berranorman