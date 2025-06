Vicegobernadora de Mendoza: "Mauricio saboteó su propio partido"

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, explicó por qué decidió irse del PRO y pasarse a La Libertad Avanza. “Es un momento para acompañar al gobierno nacional, acompañar las medidas que se están llevando adelante, y evitar que vuelva, otra vez el kirchnerismo”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Hebe Casado es vicegobernadora de Mendoza, fue votada en representación por el Frente Cambia Mendoza, parte del armado del PRO a nivel nacional, pero esta semana anunció su pase a La Libertad Avanza. Antes había sido candidata a presidir el PRO en su provincia, trabajó en la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023 y fue diputada provincial por la cuarta sección entre 2018 y 2022. Es médica inmunóloga por la Universidad Nacional de Cuyo.

¿Qué la llevó a tomar directamente la decisión de pasarse a La Libertad Avanza? ¿Qué ruido hizo eso dentro del PRO y qué ruido hizo dentro del radicalismo y de su gobernador, del Partido Radical?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La verdad es que yo ingresé en política queriendo un cambio profundo en lo social, en lo político, en lo económico del país. Yo no había participado en política anteriormente, me dedicaba solamente a mi actividad privada, en el consultorio. Y, frente a la situación que se vivía en 2014-2015, donde había una gran posibilidad de que me tuviera que ir del país si volvía a ganar el kirchnerismo, decidí empezar a participar en política.

Y creo que en ese momento el PRO significaba ese cambio que yo pretendía para el país. Creo que hoy esas banderas las tiene La Libertad Avanza y las está llevando adelante sin gradualismo, como lo hizo el PRO, y con bastante convicción y ahínco para lograr los objetivos que se quieren llevar adelante.

Además, creo que el PRO se transformó en un partido vecinalista, porteño céntrico, donde no tiene en cuenta el interior del país o lo que se representa en el interior del país: el federalismo. Por eso es que creo que es un momento para acompañar al gobierno nacional, acompañar las medidas que se están llevando adelante, y evitar que vuelva, otra vez el kirchnerismo, como pasó después del gobierno de Mauricio Macri.

¿Cómo queda el PRO de Mendoza y cómo queda su relación con el gobernador de la Unión Cívica Radical?

No, mi relación con el gobernador está intacta, está perfecta. Y el PRO, la verdad, es que está bastante desdibujado, falto de representatividad de sus votantes.

¿Se podría decir que el PRO en Mendoza deja de existir?

No sé si deja de existir, pero la verdad es que tiene una baja representatividad.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué le deja, después de todo este paso por el PRO, la figura de Mauricio Macri? ¿Cómo lo ve a Macri hoy?

La verdad es que creo que se equivocó en la estrategia y en el lugar que debía ocupar. Creo que Mauricio estaba convencido de lo que estaba haciendo Javier Milei, y no sé por qué se puso en la vereda de enfrente en algún momento. Cuando podría haber sido un consultor externo, alguien que lo hubiese ayudado a Javier en las relaciones internacionales, como un consejero, por la experiencia que él había tenido durante la presidencia.

Y yo creo que, por una cuestión de egos o una cuestión de mal asesoramiento por parte de su círculo íntimo, se puso en frente, cuando él, creo, que en su interior y su convicción está de acuerdo con lo que está haciendo Javier Milei.

Día 538: Antifeminismo de Estado a 10 años de “Ni Una Menos”

AG: ¿En algún punto saboteó su propio partido? ¿Fue autodestructivo con el PRO?

Sí, yo creo que sí. Empezó a sabotearlo. Vuelvo a lo mismo: creo que mal asesorado, por un grupo que tiene gran penetrancia en CABA y que cree que el resto del país es igual, y que no respetan el federalismo. Y así terminó: con cuatro provincias intervenidas, con elecciones fraguadas en algunas provincias, incluso la mía, que está judicializado el proceso electoral, por intentar poner candidatos a dedo desde Buenos Aires, que no son representativos de sus lugares.

Y faltándole la palabra a quien fue su candidata a presidente del propio partido, a Patricia Bullrich sacándola de la presidencia de la Asamblea, cuando había sido un acuerdo de palabra que había tenido con Mauricio. Y la verdad que esas cosas no se hacen, porque son un búmeran: vuelven en contra.

Yo le preguntaba por su relación con el gobernador. Por lo que entiendo, hay una tensión porque Petri era el compañero de fórmula de Patricia Bullrich. Al mismo tiempo, Petri es parte del gobierno como ministro de las Fuerzas Armadas. Y, al mismo tiempo, hay un conflicto entre Petri y el gobernador.

Y además Petri fue parte de la fórmula de Bullrich, y usted es muy cercana a Bullrich… ¿No hay, indirectamente o triangularmente, un conflicto ahí? A través de Patricia Bullrich, Petri… ¿No queda usted en el medio del sándwich, como se dice vulgarmente, entre el gobernador y Petri?

La verdad es que yo no he intervenido en esas diferencias que han tenido. Son diferencias intra partidarias del radicalismo, y que las resolverán democráticamente, como lo suele hacer el radicalismo en Mendoza. Creo que va a pasar por ahí, nada más. No veo mayores conflictos.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof preparan un nuevo contacto mientras Sergio Massa define su futuro

Elizabeth Peger (EP): ¿Imagina un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el radicalismo, en el oficialismo en Mendoza, de cara a las elecciones legislativas? ¿Puede haber un armado en conjunto de las listas?

Yo creo que se está avanzando en un probable acuerdo, si bien no está cerrado ni mucho menos, porque han tenido prioridad aquellas provincias que han adelantado sus comicios respecto al armado nacional.

La provincia de Mendoza está gestando un acuerdo con La Libertad Avanza, y creo, o al menos lo que ha dicho Karina, es que le gustaría ese acuerdo, porque el gobierno de la provincia de Mendoza ha colaborado desde el principio con la gestión y con los acompañamientos en el Congreso, en las diferentes leyes que se han tratado.

Incluso Mendoza ha sido la primera provincia en privatizar una empresa estatal, en recibir el primer RIGI. O sea, hemos ido acompañando cada una de las medidas nacionales porque creemos que, resolviendo la macroeconomía, a la provincia le va a ir bien. Entonces, estamos apoyando al gobierno nacional.

EP: ¿El gobernador también alienta eso? Usted me decía de Karina Milei, ¿pero el gobernador?

Por supuesto. Las conversaciones han sido entre Karina y el gobernador. En algunas he participado yo también. Pero se viene hablando desde hace un tiempo.

MC /LT