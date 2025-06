“A Cristina le gano caminando”: el Gordo Dan desafía a CFK en redes con una posible candidatura

La escena se dio en el stream de corte oficialista Carajo, pero rápidamente trascendió a las redes sociales. Daniel Parisini, conocido como el "Gordo Dan" en X, lanzó una provocadora afirmación sobre una eventual candidatura en la provincia de Buenos Aires: "A Cristina le gano caminando". La frase, disparada en tono irónico, dado que el activista libertario es de Santiago del Estero, activó el debate digital a pocas horas de confirmarse que la expresidenta será candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral.

El streamer libertario, afín al Gobierno de Javier Milei, compartía aire con el periodista Mariano Pérez, también cercano a La Libertad Avanza. En tono distendido, Parisini lo invitó a imaginarse como candidato del oficialismo en el mismo distrito que Cristina. Pérez no esquivó la broma: "Si me llama el presidente, voy hasta Tierra del Fuego a ganar la batalla", exageró el necochense.

Chicanas, debates y redes encendidas

A partir de ese intercambio, los panelistas jugaron con la hipótesis de una campaña electoral que los tuviera como protagonistas. "Para mí, Mariano es un candidatazo", elogió Dan. "Es tope de gama", agregó otro integrante de la mesa, apodado "Gordo Pablo". La falta de un debate formal en la previa a los comicios también fue mencionada como una deuda del proceso electoral bonaerense.

"Cristina no te puede decir nada", insistió Parisini. "Lo único que falta es que me quiera endilgar cosas del país después de 200 años haciendo c** la economía", devolvió Pérez. Luego, fue el propio Parisini quien encendió aún más el tono de la charla: "Yo le gano caminando a Cristina. Esa es la verdad".

De Recoleta a La Matanza: ironías libertarias

Las referencias a la expresidenta continuaron con evidente intencionalidad. "Te queda chico ir a pelear con Cristina", ironizó Pérez, mientras que Parisini consultaba en broma a la mesa: "El Gordo Pablo compitiendo contra Cristina Kirchner, ¿cómo la ven?". La escena, atravesada por risas y sarcasmo, cerró con un nuevo chicaneo: "La vieja es vecina mía, de Recoleta. Vive al lado de mi casa".

"Vos sos más de La Matanza que Cristina", retrucó Pérez. "Yo soy más de La Matanza que ella", respondió el "Gordo Pablo", sumando una nueva burla en el marco de una conversación que, aunque planteada como una humorada, refleja el clima polarizado que ya empieza a instalarse de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

Cristina vuelve a la cancha electoral

Este lunes, Cristina Kirchner confirmó su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección, con un mensaje que apunta a "ponerle el hombro" al peronismo bonaerense. Su postulación reactivó la interna del PJ y también el fuego cruzado con el oficialismo libertario, que aprovecha cada oportunidad para tensar el vínculo con el kirchnerismo.

Las Fuerzas del Cielo, agrupación libertaria liderada por Santiago Caputo, intentó instalar candidaturas en la Ciudad, pero quedó fuera del armado que encabezó Manuel Adorni. Ahora, con Cristina en carrera, las miradas vuelven al conurbano: ahí donde el oficialismo busca construir su primer músculo político real.

