El influencer Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan y uno de los seguidores más mediáticos de Javier Milei, publicó este jueves una imagen en redes sociales que desató la furia de Dalma Maradona, quien le respondió de inmediato: “¿Qué hacés? ¡Sacá eso ya!”. Allí se ve a Diego Maradona y el presidente, en una escena generada con inteligencia artificial, con los colores de La Libertad Avanza y el lema “Maradona es Milei”, en alusión a un spot del oficialismo.

Imagen viral que desató el cruce entre Parisini y la hija mayor de Maradona

A pesar del reclamo, Parisini no se quedó callado y salió a responderle en X: “Dalma, mi fuente es Verónica Ojeda. Yo le creo TODO a Verónica Ojeda porque ella lo conocía MÁS QUE NADIE. Háblenlo entre ustedes y lleguen a un acuerdo”. Seguido a eso, la hija mayor del exfutbolsita insistió con dureza: “Vos lo que hacés es usar la imagen de mi papá políticamente. Aprovechándote de que no está. Yo no tengo nada que hablar ni llegar a un acuerdo con nadie. Lo que vos hacés está mal y lo sabés. Siempre”.

El influencer, que también se presenta como empresario de medios y activista libertario, retrucó con ironía: “Bueno, ¿cuánto te debo?”. Dalma le respondió una vez más: “La verdad es que por el momento que estoy pasando hay cosas que no me parecen graciosas. Pero tiene que ver con el respeto a una persona que ya no está, y que justamente estamos en juicio por su muerte. Verónica y yo. ¡Pero qué te voy a hablar de respeto!”, cerró.

Dalma Maradona cuestiona a influencer por imagen polémica

En medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, que se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, se produjo el cruce entre Dalma Maradona y Daniel Parisini. Se intensificó la polémica con la difusión de videos del documental, lo que generó malestar en la familia y motivó la recusación de la jueza Julieta Makintach.

Ahora, se espera una definición luego de que el proceso fuera anulado por el escándalo conocido como "Justicia Divina".

“No sé si a Diego le hubiera gustado Milei”

La figura mediática argentina vinculada a Diego Maradona, Verónica Ojeda, sorprendió este miércoles al afirmar que el exfutbolista podría haber tenido cierta simpatía por el presidente Javier Milei. “Tengo mis dudas, no sé, eh”, dijo, dejando abierta la posibilidad de que existiera algún tipo de entendimiento entre ellos, a pesar de que Maradona, en los últimos años de su vida, se declarara un seguidor fiel de Cristina Kirchner.

Durante una entrevista con la señal A24, Ojeda también sostuvo que “instalaron que en vida no lo hubiera querido a Milei, pero no se sabe”.

La expareja de Diego Maradona, habló sobre la posible simpatía del exfutbolista por Javier Milei

Y agregó: “Tengo dudas porque Diego era guerrillero, le gustaba pelear y enfrentar a las personas”, y reiteró su sospecha sobre una posible afinidad con Milei. Además, reveló que su hijo, Diego Fernando, es fanático del presidente y desea conocerlo personalmente.

A lo largo del diálogo, Ojeda comentó sonriente: “Quiere conocer a Milei, es fanático de Milei”, mientras el conductor saludaba a uno de los hijos varones de Maradona. Y añadió: “Aunque no lo creas, hay un Maradona que es fanático de Milei, de la motosierra y demás”.

La invocación de Nicolás Maduro al espíritu de Maradona: "Diego, jálale las patas a Milei cuando está dormido"

Con tono amistoso, el conductor concluyó: “Vamos a intentar que Dieguito conozca a Milei”.

