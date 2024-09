Nicolás Maduro volvió a referirse al presidente argentino, Javier Milei, como un “nazi” y esta vez invocó al espíritu del astro mundial Diego Maradona para que “lo jale de las patas” y “no lo deje dormir”.

Maduro no se queda corto al calificar a Milei de "fascista", "nazi" y hasta de "un error de la historia". Por su parte, Javier Milei, que ni siquiera le da validez a la cuestionada reelección de Maduro, no se anda con rodeos, y cada vez que puede lo llama "dictador" y "socialista empobrecedor". Todo, menos amistoso entre ellos.

Esta vez, fue durante un congreso “antifascista” en Caracas, del que participaron delegados de 95 países, entre ellos Argentina: "Diego, ¿te pido algo? jálale las patas a Milei cuando está dormido, preséntate en el cuarto y le jalas las patas, Diego", dijo Maduro.

"Aquí está el Diego con nosotros, el Diego de la gente, cómo hace falta Diego para que le diga sus cuatro verdades a Milei", agregó Maduro, viendo entre el público un afiche con la foto del ex futbolista.

Además, frente al público, preguntó: "¿Les parece buena idea que les jale las patas?". "Que no lo deje dormir, chico, tanto daño que le hace al pueblo", dijo sobre su par argentino, al que volvió a tildar de "nazi".

Maduro, acusado por la oposición, y por gran parte de la comunidad internacional, de fraude en las elecciones del 28 de julio, aprovechó para compartir una anécdota curiosa. Recordó el día en que Maradona le regaló un reloj, ni más ni menos que un Hublot valuado en más de 30.000 dólares.

Con una sonrisa, el dictador venezolano comentó: "Me lo puse hoy porque me da suerte, miren, este es el reloj Hublot que me regaló Diego Armando Maradona en el cierre de campaña en en el año 2018. Era su reloj, y cuando me pongo el reloj el Diego está conmigo". Así que, según él, hasta el espíritu del eterno Diez argentino, le da una mano de vez en cuando.

Las críticas de Nicolás Maduro a Estados Unidos

Luego, el discurso cambió de tono y Maduro criticó a Estados Unidos por no cumplir con el levantamiento de sanciones a la economía venezolana. Subrayó que este proceso era fundamental para normalizar las relaciones, pero denunció que “los gringos” solo hicieron "ofertas engañosas, falsedades y crearon falsas expectativas". Además, dijo que, en medio de esas negociaciones, se descubrieron planes para asesinarlo, junto con ataques violentos contra unidades militares y centros de poder político.

Mientras tanto, Washington no se inmuta y sigue renovando y aplicando sanciones. Maduro, en tanto, lanzó números: "Los efectos directos de las sanciones, de los 930 misiles [en referencia a las medidas sancionatorias] que nos lanzaron, nos dejaron en el año 2019 una inflación del 344 mil por ciento", enfatizó.

A pesar de todo, aseguró que Venezuela ha logrado contener la crisis. Según él, el país ha empezado a estabilizarse: "Venezuela va a seguir robusteciendo la economía con la construcción del propio modelo productivo, con crecimiento económico, baja inflación y recuperación de los derechos sociales", concluyó con optimismo.

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, subió el tono este miércoles al pedirle a la Comisión de Política Exterior que elabore una resolución urgente. ¿Su propuesta? Que el Ejecutivo venezolano corte de raíz todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España, tras el reconocimiento por parte del Congreso español de Edmundo González Urrutia como el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio.

Rodríguez fue directo en su discurso: instó a la Comisión Permanente de Política Exterior a reunirse y redactar una resolución que la plenaria "apruebe de manera perentoria", solicitando que el Gobierno de Venezuela rompa "de inmediato" cualquier lazo con España. Pero no se quedó ahí: también pidió la retirada de los representantes diplomáticos de ambos países, la suspensión de vuelos y el cese inmediato de las actividades comerciales de empresas españolas en Venezuela.

Esta solicitud llega como respuesta a la decisión del Congreso español de reconocer a González Urrutia como el verdadero presidente electo de Venezuela. Para Rodríguez, esto es "una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela", y en su discurso arremetió contra los países que, en su opinión, no respetan la soberanía venezolana.

El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) calificó de grave error la decisión de los parlamentarios españoles de intentar adjudicarse la autoridad del Poder Electoral venezolano. En su opinión, este tipo de acciones solo aumentan las tensiones entre ambos países y representan una clara injerencia en los asuntos internos de Venezuela.

Mientras tanto, el excandidato Edmundo González Urrutia llegó a Madrid el pasado fin de semana, tras haber recibido asilo político. Su llegada marca un nuevo capítulo en la creciente controversia internacional sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio

