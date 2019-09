Maradona se abrazó con la hermana de Cristina y analizó la situación social del país

La revolución Maradona llegó a La Plata. El excampeón mundial se presentó hoy como director técnico del Lobo y más de 30 mil personas fueron a ver la primera práctica. Pero no fue todo: también brindó una conferencia de prensa en la cual se dio un fuerte abrazo con Giselle Fernández, la hermana de Cristina Kirchner. Además, Fernández le regaló un recuerdo de su madre, la recientemente fallecida Ofelia Wilhelm.

Además, quien para muchos fue el mejor jugador del mundo se refirió a la situación que atraviesa el país: "El trabajo y la comida son fundamentales para llenar la olla basta y cada vez que queremos sacar la cabeza se afanan una cosa".

Maradona suele referenciarse con el kirchnerismo y atacar con dureza al macrismo. De hecho, ya desde sus épocas en Boca tenía enfrentamientos con Mauricio Macri. Por ello, no sorprenden algunas de sus declaraciones de hoy: "A este país lo quiero sonriente y no lo veo sonriente para nada. Salimos a veces a caminar con Rocío (Oliva) para agilizar la pierna con terapia y veo que los negocios no tienen gente".

“Blatter y Grondona apuraban a los presidentes para que no me contraten”

En ese sentido, el 10 agregó: "Pido un mejor pasar, sé que esto va a a durar mucho. En el poder dicen que en que tiene la bomba más grande gana y los yanquis la tienen". También criticó: "Las almacenes están sin abastecimiento".

Cuando terminaba la conferencia de prensa, Giselle Fernández le dijo "soy la hermana de Cristina y quiero agradecerte en nombre de toda la hinchada de Gimnasia y de mi mamá que viniste a dirigirnos". Luego de estas palabras, se acercó a Maradona, le dio un abrazo y le entregó un presente.

JPA