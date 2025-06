Tras las últimas apariciones en actos y congresos partidarios, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio una entrevista televisiva en la que defendió su gestión y cuestionó al Gobierno de Javier Milei. "Es una derecha cruel, anti Estado y esotérica", afirmó por C5N.

"Esta es una derecha que llega sin un plan, copia la tablita de Martínez de Hoz", señaló Fernández de Kirchner sobre el Gobierno de La Libertad Avanza aunque descartó que el escenario actual sea similar al de la década del '70. "La dictadura de (Jorge Rafael) Videla y (José Alfredo) Martínez de Hoz recibió un país desendeudado que le permitió aguantar la plata dulce y el dólar planchado durante varios años pero terminó mal", sostuvo.

La titular del Partido Justicialista (PJ) además apuntó contra la gestión de Cambiemos (2015-2019), a la que diferenció de la actual y la calificó de "derecha mafiosa". "A esta derecha cruel, anti Estado y esotérica la antecedió una derecha mafiosa y cínica, que ganó las elecciones del 2015 diciendo que los argentinos no iban a perder nada y que sólo iban a cambiar las cosas que estaban mal", aseguró.

Cristina Kirchner balanceó las elecciones en CABA: "Desdoblar fue un error"

La titular del PJ destacó que el desdoblamiento decidido por Jorge Macri "fue un gran error" porque dejó en tercer lugar al PRO, el mensaje podría ser entendido como una indirecta dirigida al gobernador bonaerense. Al mismo tiempo, Fernández de Kirchner se mostró conforme con los resultados de la lista del peronismo Ahora Buenos Aires aunque reconoció que esperaban ganar.

“Creo que el peronismo hizo un muy buen papel”, sostuvo frente a la cámara de C5N, y continuó: "Se hizo una elección de 27 puntos que provocó desazón porque se había generado mucha expectativa de ganar, pero finalmente fue una elección buena”.

Fernández de Kirchner defendió la táctica del PJ porteño y resaltó la importancia de la unidad del espacio. "No es que la unidad te permita ganar pero si vas dividido seguro que perdés”, afirmó.

“Salvo dos sectores que resultaron minoritarios, se pudo construir un espacio en el que confluyeron las distintas corrientes internas del peronismo y otros partidos”, detalló Kirchner en referencia a las listas de Principios y Valores y de Abal Medina, que no lograron superar el 3% de los votos.

Más allá del desenvolvimiento del PJ, la ex jefa de Estado señaló que el ausentismo es el rasgo preocupante de todas las elecciones del 2025. En esa línea consideró que se trata de un problema de representatividad distinto al de la crisis del 2001, ya que en ese entonces la población se acercó a votar pero optó por el voto en blanco. "En el 2001 en la CABA ganó el voto en blanco", subrayó.

“Lo más disonante de las todas las elecciones es el ausentismo”, indicó CFK. “Hay una sociedad que cambió mucho con la pandemia. Un 25% de población mundial está con ansiedad o depresión de acuerdo a la OMS, otro sector está enojado, con cargas de agresividad intrasocial. A eso se suma una diatriba contra la política de los medios hegemónica absoluta”, analizó.

Cristina Kirchner sobre las elecciones bonaerenses: "Voy a ser candidata"

La ex mandataria confirmó que se va a presentar como candidata en septiembre en las legislativas provinciales bonaerenses. "Voy a ser candidata. Ya lo dije en varias reuniones. En la Tercera Sección Electoral", afirmó de forma contundente.

Una de las razones que esgrimió sobre su decisión fue que, para poder ganar en octubre, el peronismo necesita realizar una buena performance en septiembre. Ella se postularía para arrastrar votos de la Tercera Sección Electoral, que comprende las localidades más populosas de la provincia de Buenos Aires, como Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, etc

"¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en lo que es el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre? Además, ¿alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar no sólo a las elecciones bonaerenses en octubre, sino a todo el país?", preguntó Fernández de Kirchner.

Tras cuestionar el desdoblamiento, la titular del PJ insistió con que "no es lo conveniente" pero remarcó que "ya está", dando a entender que está cerrado ese debate. Sin embargo, en referencia a la decisión de Axel Kicillof apuntó: "Los hombre no hacen política igual que las mujeres. El hombre tiene una cosa de querer imponer, o que si no se hace lo que él quiere pierde... Yo nunca tuve ese problema, si me tengo que retractar porque me equivoqué o porque desaparecieron los presupuestos fácticos, yo lo hago".

