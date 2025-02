Vicegobernadora de Mendoza del PRO: "Mauricio Macri es errático"

Hebe Casado se refirió a la posible relación entre el PRO y el radicalismo en Mendoza, destacando que la provincia, que tiene una fuerte aceptación de Javier Milei, podría acercarse a la Libertad Avanza. "La provincia de Mendoza está alineada con lo que el gobierno nacional está haciendo, en cuanto a orden económico, recorte en el estado y reducción de impuestos", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Al ser consultada sobre la eliminación de la figura penal del femicidio, la Vicegobernadora destacó su rechazo a las "discriminaciones positivas": "Me gusta lograr las cosas por mérito, independientemente del género que tenga. No me importa si soy mujer, si soy hombre, si soy lesbiana u homosexual".

Hebe Casado es la vicegobernadora de la provincia de Mendoza (2023-2027). Fue candidata a presidir el PRO en su provincia y diputada provincial por la cuarta sección (2018-2022).

Me sorprende su decisión de apoyar la salida del país de la Organización Mundial de la Salud, en la misma sintonía con el presidente y con lo que hizo Donald Trump. Así que quería escuchar sus argumentos a ver si nos convence. Cuéntenos, con su propia experiencia de médica además.

Sí, la verdad es que yo fui una médica que fui muy crítica de las medidas que se fueron tomando durante la pandemia, en cuanto a encerrar a los sanos, cuando eso no se había producido nunca en la historia de la humanidad, en ninguna pandemia. O sea, siempre se habían aislado a las personas con síntomas, a las personas con la enfermedad, pero nunca jamás se había aislado a los sanos. Y esas directivas vinieron directamente de la Organización Mundial de la Salud, y algunos países las tomaron un tiempo y otros las tomaron como un modus operandi, como fue Argentina, que hizo eterna esa cuarentena irracional que vivimos. Pero tuvo mucho que ver la Organización Mundial de la Salud en esas medidas. Y creo que es un organismo que se ha burocratizado, es un organismo que se ha politizado y que ha dejado de ser lo que era, o lo que debiera ser, que es un organismo rector respecto a medidas de salud a nivel internacional. Y creo que, en alguna medida, por una resolución del año pasado, hasta quería intervenir en la soberanía de los países en pos de esa salud mundial o en pos de cuidar la salud de todo el mundo. Entonces, creo que hay límites que no se pueden trasvasar, como por ejemplo la soberanía de los países, a las decisiones que se toman respecto a sus ciudadanos.

¿Usted estaría en contra de que hubiera cualquier Organización Mundial de la Salud, o de esta? Porque una cosa es que ésta haya cometido algún error desde su perspectiva, y otra cosa es que tenga que existir o no una Organización Mundial de la Salud. Respecto a esta segunda alternativa, ¿usted cree que sería bueno que exista una Organización Mundial de la Salud con las correcciones que tenga que hacerse?

A ver, yo creo que sí, se le deben hacer correcciones. En un principio fue fundada con ese sentido, pero a medida que han ido pasando los años, ha perdido esa entidad de organismo rector y que, en realidad, no está siendo imparcial en la toma de sus decisiones. Por lo cual, afecta las medidas que se toman en algunos países. Por ejemplo, lo que pasó durante la pandemia, donde las medidas que la Organización Mundial de la Salud recomendó a los países hizo que aumentara la pobreza, que se desatendieran el resto de las enfermedades que ocurrían y que son mucho más prevalentes, como las enfermedades no transmisibles, como la prevención del cáncer. Y que además las medidas que se tomaron durante la pandemia han hecho que, después de que se levantaran esas medidas, tengamos un incremento en los niveles de pobreza, que sabemos van acompañados también de problemas de salud, de cobertura de salud, y de un aumento de la cantidad de cánceres que fueron descubiertos o que fueron tratados a destiempo, y que eso también trae enormes consecuencias en los pacientes.

Y también, el descuido de las enfermedades no transmisibles, que son las más prevalentes, como la hipertensión, la diabetes, que son dentro de las más prevalentes del mundo. Y que sabemos que cuando no se tratan, traen consecuencias graves en los pacientes, de tipo cardiovascular, entre otras. Y a eso le sumamos también la crisis que ha generado esas medidas que se tomaron en la Salud Mental del mundo. O sea, si vemos que hoy tenemos una pandemia en cuanto a salud mental, tiene mucho que ver con esas medidas que también avaló la Organización Mundial de la Salud en su momento. Entonces, una Organización Mundial de la Salud que desatendió todos los problemas de salud, la verdad que a mí me deja mucha duda y me deja mucho que desear.

Quiero aclararle que yo esto lo dije durante la pandemia en marzo del 2020. O sea, usted puede buscar reportes periodísticos míos donde yo esto lo decía en el 2020.

No lo dudo. Lo cierto es que hoy vemos las consecuencias convertidas no ya en conjetura, sino en realidad. Entonces, a lo que voy es: una cosa es que uno considere que frente a un hecho nuevo se tomó una decisión equivocada, que de cualquier forma, desde el punto de vista científico, debió ser discutible en su momento. Usted podría tener razón, otros científicos y otros médicos podían tener una distinta, pero finalmente se trataba de algo que no se podía conjeturar, pero no se podía saber porque el futuro esencialmente es imposible de aceptar...



... (interrumpe) no, pero por más que haya sido un hecho nuevo, el tratamiento de las pandemias es el mismo, técnicamente y científicamente, para llevarlo adelante, ¿está claro? Lo científico ni lo técnico...

Entendí perfectamente sus argumentos, me parecen absolutamente plausibles. Lo que digo es que si una cantidad de científicos de todo el mundo pensaban distinto, o lo único que uno tendría que aceptar es que por lo menos era opinable. Entonces, a lo que yo la llevo es: mire, usted dice, a mí me confirma los hechos, mi presunción es la correcta. Perfecto, las personas que las dirigían cometieron un error. Más allá de que sea discutible aún en esa posición, ¿no le parece entonces que lo que habría es que desde dentro la Organización Mundial de la Salud corregir porque sea necesario un organismo Mundial de la Salud? Y esa es mi pregunta de fondo: ¿cree que es necesario un organismo Mundial de la Salud o que mejor es no tenerlo, aunque tenga las políticas correctas?

A ver, yo creo que también la salud depende de cada región, y creo que, por ejemplo, seguir participando de la Organización Panamericana de la Salud es importante para Argentina porque tiene que ver más con los localismos y con las enfermedades regionales y locales que se ven, y que por ahí podemos hablar el mismo idioma en cuanto a patologías en común y a tener estrategias en común con la región, en cuanto a vacunas, en cuanto a calendario de vacunas, etcétera. Y creo que estos organismos que se han burocratizado y politizado ya no están cumpliendo la función que deben cumplir. Entonces, para seguir aportando a un organismo que no cumple la función que debiera cumplir, que aquí, a que se hagan los cambios, pueden pasar años o no, pero realmente no pueden producirse los cambios que uno quisiera que pasaran. Donde Argentina es un país con un voto que, la verdad, que es insignificante, seguir aportando a ese organismo me parece innecesario, cuando tenemos tantas necesidades en el país y que podemos invertir en otras cosas que mejoren la salud de los argentinos.

En medio de las tensiones con el oficialismo, usted afirmó que Mauricio Macri no entiende cuál es su rol. ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál debería ser el rol del expresidente?

Yo creo que empezó bien en un principio, donde era un expresidente con una experiencia de gestión, donde reconocía los errores que había tenido en la gestión y donde podía recomendarle o aconsejarle a Javier Milei respecto a diferentes temas. Incluso, ser un embajador del país, del gobierno argentino, y colaborar desde ese lugar. Creo que Mauricio quiso co-gobernar, y ahí es donde Javier Milei no le gustó, porque en realidad quien ha ganado las elecciones y el que debe decir cuál va a ser su gestión es Javier Milei. Y ahí creo que empezaron los primeros roces. Y después, Mauricio tomó una posición de oposición, pero no oposición. Entonces es como que está, un lado de un día, un día del otro. Y entonces es como que es errática su posición frente al gobierno nacional. Por un lado dice, sí, a nosotros nos gustaría que hagan todo esto, pero en tales condiciones, o con tales condiciones, y la verdad que el gobierno nacional no sé si quiere condicionamientos y quiere llevar su plan de gobierno, no que le impongan un plan de gobierno de alguien que no ha ganado la elección.

¿Usted también estuvo a favor de la eliminación de la figura penal del femicidio?

Estoy a favor de la igualdad ante la ley, con los agravantes que pueda tener cada caso en particular, porque yo soy una persona que no le gusta las discriminaciones positivas por ninguna cosa. Y como mujer, la verdad que no me gusta que digan que estoy en un lugar o que ocupo tal lugar por una cuestión de discriminación positiva o por una cuestión de género. Me gusta lograr las cosas por mérito, independientemente del género que tenga. No me importa si soy mujer, si soy hombre, si soy lesbiana, homosexual, o sea, independientemente del sexo, la raza, la religión, el color de piel. Que a mí me traten igual, eso siempre he luchado por eso, porque las discriminaciones positivas terminan siendo eso, discriminaciones, y no me parece justo.

La percibo mucho más cerca ideológicamente de la Libertad Avanza y del presidente Milei que del PRO y la actual conducción de Mauricio Macri, tanto en el tema de la figura penal del femicidio como en el tema de la Organización Mundial de la Salud, como en el tema de que usted piensa que la pretensión del PRO de gobernar con el gobierno de la libertad es equivocado. ¿Entiendo mal? ¿Se encamina a ser la persona más importante de la Libertad Avanza de Mendoza?

Yo estoy en este momento en el PRO. Se evaluará... La verdad que estoy abocada a la gestión en mi provincia, todavía me quedan tres años más de gestión dentro de la alianza que gobierna, que es Cambia Mendoza, y las cuestiones partidarias, la verdad que son secundarias. Y yo me manejo más por convicciones que por partido en sí. Y soy cercana también a Patricia Bullrich, soy del sector de ella, y la verdad que comulgo mucho con las ideas de Patricia.

Claudio Mardones: Usted sorprendió al expresar su opinión sobre el papel de Mauricio Macri como presidente del partido que integra. No fue el único, ya que el senador Luis Juez también se pronunció recientemente, diciendo que actualmente no existe un "doble comando". Juez, quien fue presidente del bloque PRO en la Cámara Alta y aspira a la gobernación de Córdoba en 2027, considera que el liderazgo en este proceso debe recaer en Javier Milei, sin que eso implique un alejamiento del PRO, ya que él sigue siendo parte del Frente Cívico. ¿Comparte usted esta visión de Juez, que la conducción de este proceso político debe estar exclusivamente en manos de Javier Milei?

A ver, una cuestión es lo ideológico y otra cuestión es la gestión del gobierno. En lo ideológico, obviamente que en lo personal coincido con muchas de las ideas de Javier Milei, y que muchas de las cosas que tenían que ver más con la Ciudad de Buenos Aires y con Palermo no me sentía identificada. Eso es así, pero es una cuestión de convicción personal. Y creo que son parte de las decisiones que cada dirigente debe tomar en determinado momento y debe continuar, porque uno, si hay algo que a los dirigentes uno tiene que mirarle es la convicción y el hilo histórico que han hecho en sus vidas. Porque también no es bueno un día ser de izquierda, al otro día ser de derecha, según la intencionalidad de voto que exista. Entonces, a mí creo que lo más importante de cualquier dirigente es la coherencia ideológica que tiene en el transcurso del tiempo.

CM: ¿A usted le parece que el expresidente Mauricio Macri ha sido incoherente con el correr del tiempo?

Yo creo que en algún momento dejó de lado sus inquietudes ideológicas por hacerle caso al círculo rojo que lo rodeaba, y ahí es donde perdió credibilidad.

CM: El mismo eje del gradualismo que el presidente Javier Milei lo criticó muy duramente desde Washington, antes de que Donald Trump volviera al salón oval de la Casa Blanca, dijo directamente que, sin mencionar a Mauricio Macri, que las coaliciones reformistas que fueron gradualistas lo único que hicieron fue fracasar...

...(interrumpe) porque se cede en la convicción a otros sectores que son antagónicos en el pensamiento. Entonces, termina siendo un sofá cama. Ni es sofá, ni es cama, y quedas mal con absolutamente todos.

CM: El gobernador Alfredo Cornejo, que ahora gobierna Mendoza por segunda vez, lo hace en una provincia donde Javier Milei superó el 70% de los votos. ¿Cómo será la relación entre el PRO, que usted apoya, y Patricia Bullrich, con el radicalismo de Alfredo Cornejo? Cabe recordar que Cornejo fue presidente del comité nacional del radicalismo. La pregunta es: ¿qué plan tienen para Mendoza? ¿Están pensando en formar una nueva versión de Cambiemos, una alianza con la Libertad Avanza, pero con los límites del radicalismo? ¿Qué espera que suceda en ese escenario?

La verdad que eso recién ahora se está empezando a evaluar, o se están realizando las primeras conversaciones. También hay que tener en cuenta que en el 2015, cuando se hizo Cambiemos en Mendoza, se llamó diferente porque integró otros partidos políticos y otras fuerzas, y fue diferente a lo nacional o lo que ocurrió a nivel nacional. Y yo creo que ideológicamente y en la forma de ser de los mendocinos, la Libertad Avanza tiene mucho que ver con lo que ya se ha hecho en Mendoza, en cuanto al orden económico, al recorte en el estado, al estado austero, en una provincia que viene desendeudada hace tiempo, en una provincia que viene bajando los impuestos hace tiempo, ingresos brutos fundamentalmente. Entonces, creo que la provincia de Mendoza está alineada con lo que el gobierno nacional está haciendo. Por lo cual, considero que hay una posibilidad de alianza electoral para las próximas elecciones, pero no lo puedo afirmar, porque recién ahora se están empezando a realizar las primeras conversaciones, las primeras charlas.