La interna peronista entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof parece, al menos, haber encontrado un canal de comunicación que muchos daban por roto. Después de la charla "breve" que mantuvieron el martes alrededor de las ocho de la noche, ya definieron volver a tener otro contacto, según transmitieron a PERFIL fuentes de la gobernación. Restaría saber si será nuevamente telefónica o presencial. "Tienen que coordinar, aún no está definido", dijeron.



El martes la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, había arrancado temprano para instalar la idea de que ese día se iba a producir el famoso llamado. "Con Axel venimos hablando, ya se ha conocido una reunión un domingo, que estuvimos más de ocho horas charlando respecto, en ese momento, al desdoblamiento y demás".

Después, en declaraciones televisivas, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, señaló "que la idea es que se empiecen a encaminar los diálogos de cara a los comicios".

Durante el transcurso del día, los secretarios de Cristina Kirchner y Axel Kicillof intercambiaron mensajes para coordinar la llamada. Fue, precisamente, el secretario de CFK quien le envió un mensaje al gobernador para poder mantener la charla que se produjo luego de que Kicillof terminará una reunión.

“Va a haber lista de unidad”, señaló el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien entrevistado en el canal LN+ y después agregó que “en breve habrá una reunión entre ellos para acordar lo que queda en los próximos 40 días, que es el cierre de listas”.



Tras el llamado telefónico, la intendente de Quilmes realizó declaraciones: "Muchas veces son los medios y algunos periodistas que vienen fogoneando el morbo de una interna que no existe. Cristina trabajó bien por la fuerza política por Axel en particular para que pueda crecer y sea un buen gobernador, reelecto además. No existe tal interna".

"Axel es gobernador porque Cristina confió en él y generó en un marco de unidad las condiciones para ser gobierno nacional en el 2019, tener un escenario de balotaje en el 2023 y reelegir la provincia de Buenos Aires. Hoy Cristina está haciendo lo mismo, sigue convocando a la unidad para poder enfrentar a Milei", agregó Mendoza.



Después de que la Corte Suprema confirmara la condena a diez años de prisión contra Lázaro Báez por lavado de dinero y otros involucrados en la Causa Vialidad, todos los ojos están puestos en el fallo que debe sacar el Máximo Tribunal que debe revisar la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner. En tanto la política sigue su curso. Axel Kicillof lanzó el sábado su espacio Movimiento Derecho al Futuro con un acto en Los Hornos, La Plata y el lunes Cristina anunció formalmente su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires.

Es difícil entender el concepto de unidad cuando ambas partes en pugna juegan sus cartas por separado y dejan trascender "un breve" contacto telefónico para instalar la idea de que "estamos juntos". Y que en paralelo cada difunda casi simultáneamente su propio spot de campaña

A todo esto, la otra pata del frente peronista, Sergio Massa, también comienza a mover sus fichas. La diputada nacional de Unión por la Patria, Cecilia Moreau hizo público lo que ya se dice puertas adentro: "Sergio Massa también tiene que ser candidato en octubre. No sé qué va a hacer, pero sé que va a estar a disposición"

Este miércoles, Sergio Massa compartirá un almuerzo con intendentes bonaerenses del Frente Renovador (FR), en lo que será su reaparición orgánica dentro del peronismo desde su derrota electoral. La reunión marcará el inicio de una serie de encuentros con dirigentes del espacio y buscará dar forma a una estrategia para lo que viene.

