Carlos Gutiérrez: “Mientras discutimos reglamentos, los jubilados y las personas con discapacidad esperan soluciones”

En el Congreso nacional, mientras afuera se multiplicaban las protestas por el ajuste, el diputado Carlos Gutiérrez (Hacemos Coalición Federal) expresó su malestar por el estancamiento parlamentario que, según señaló, retrasa la discusión de temas centrales como la suba de jubilaciones y la emergencia en discapacidad.

“Una vez más vamos a estar dos o tres horas discutiendo una cuestión reglamentaria, una cuestión que hace a la puesta o no en funciones de la comisión investigadora por el tema Libra. Pero así no se pueden tratar temas tan delicados como jubilaciones o, en el caso de hoy, la emergencia de discapacidad”, manifestó Gutiérrez en diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7).

Fuera de foco

El legislador recalcó la importancia de abordar estas demandas en tiempo y forma. “La emergencia para discapacidad, cuando está a las afueras del Congreso hoy una manifestación importante que proviene de ese sector… nosotros ¿por qué nos negamos a mezclar las cosas? Porque precisamente… estar dos horas discutiendo cuestiones reglamentarias nos saca del foco de los temas que realmente importan”, puntualizó.

Sobre el escenario previsional, defendió la necesidad de restituir beneficios y actualizar haberes: “Hay que restituirle el 7,2% a los jubilados, hay que revisar la suma fija que quedó anclada en 70 mil pesos y eso hoy es una miseria. Mientras tanto los jubilados tienen que comer, los jubilados tienen que comprar sus medicamentos”.

"No se puede estar con hachazos con todo"

Gutiérrez también cuestionó la metodología del Gobierno nacional para implementar recortes. “Apelo siempre a esta remanida figura, pero bien expresiva de última: este gobierno tira el bebé con el agua sucia, porque si hay cosas que mejorar… no hay por qué hacerlo de esta manera. Lo ha dicho ayer incluso el líder de los gobernadores… no se puede estar a los hachazos con todas las cosas”, subrayó.

Ante la consulta sobre un posible veto presidencial a cualquier mejora para jubilados o personas con discapacidad, Gutiérrez respondió: “Eso es una decisión que corre por cuenta y costo del presidente, que le va a decir a los jubilados, no. Nosotros tenemos un cálculo del 0,7%… pero además le estamos diciendo al gobierno de dónde puede sacar esos fondos”.

Finalmente, el diputado cordobés insistió en la necesidad de construir consensos superadores: “Hace falta otra fuerza que algunos le llaman del centro, del medio, ni centro ni medio; es una fuerza que realmente resalte la producción y el trabajo, temas ausentes en el lenguaje del gobierno”, concluyó.