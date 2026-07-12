Tras defender a la industria, Villarruel también pidió por docentes: “Merecen una retribución acorde”

Lejos de replegarse tras marcar una agenda productiva propia y diferenciada durante los festejos por la Declaración de la Independencia en Tucumán, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a enviar un mensaje a las filas libertarias al destacar que los docentes "merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan".

La titular del Senado utilizó el marco del aniversario del Instituto Social Militar Dámaso Centeno, donde cursó sus estudios, en un contexto atravesado por el conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema educativo por el financiamiento de las universidades públicas y los reclamos salariales.

A menos de un mes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara un recurso del Poder Ejecutivo y dejara firme la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, la vicepresidenta escribió: "Como egresada del Dámaso, guardo un enorme cariño por una institución que forma parte de mi historia personal. En sus pasillos aprendí lecciones que iban mucho más allá de los libros. Guardo los mejores recuerdos y amistades que trascienden las décadas".

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En la publicación destacó la tarea docente. "Nada de eso sería posible sin generaciones de docentes que dedicaron su vida a enseñar. Quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para el futuro de la Nación. Por eso merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan", sostuvo.

Días atrás, durante los actos por el Día de la Independencia, Villarruel había reclamado "generar trabajo" y "no dejar que las industrias mueran", además de anunciar que impulsará una agenda legislativa vinculada al desarrollo productivo, con especial atención a la Ley de Biocombustibles y a los reclamos del Norte Grande.

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De las industrias del Norte Grande al reclamo salarial

La grieta interna en Balcarce 50 ya no se disimula. Tras su marginación de la foto institucional oficial en los actos patrios, la Vicepresidenta gabía aplazado su regreso a la Ciudad de Buenos Aires para desplegar una contraagenda federal.

Durante su estadía en suelo tucumano, la funcionaria visitó el ingenio La Florida y mantuvo encuentros clave con dirigentes e industriales quienes le plantearon las dificultades que atraviesa el sector por el aumento de los costos energéticos y la caída de la actividad.

Incluso, la Villarruel adelantó que impulsará iniciativas en el Congreso de la Nación, como la Ley de Biocombustibles, en abierto contrapunto con la visión del Ejecutivo.