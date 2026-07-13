Quién es Rodrigo Fernández Prieto, el empresario en cuya casa apareció Martín Insaurralde festejando el triunfo de Argentina

El exjefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, volvió a quedar en el centro de la escena luego de que circulara un video en el que se lo observa festejando el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza, en el Mundial 2026. Aún así, la imagen, que generó impacto político, tiene una particularidad clave: la reunión tuvo lugar en la casa de Rodrigo Fernández Prieto, un polifacético empresario de la construcción en Puerto Madero.

Su aparición —quien enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, vinculada además a la aparición de imágenes con grandes sumas de dinero en efectivo— ocurre justo cuando la justicia avanza en la incorporación de nuevas pruebas al expediente. Las imágenes fueron difundidas por el periodista Gustavo Méndez, quien explicó que recibió el video durante el partido y realizó una captura antes de que fuera eliminado de redes sociales.

A saber, Rodrigo Fernández Prieto es arquitecto y empresario inmobiliario, hijo del fundador del estudio Fernández Prieto, una firma con trayectoria en el desarrollo de obras privadas, infraestructura y proyectos urbanísticos. Con los años, logró posicionarse dentro del mercado del real estate de lujo con emprendimientos en algunos de los puntos más exclusivos.

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Martín Insaurralde, dirigente del Partido Justicialista y exfuncionario bonaerense

El nombre quedó especialmente asociado a Puerto Madero, donde participó en desarrollos residenciales de alta gama y fue apodado en distintos perfiles periodísticos como el “Príncipe de Puerto Madero”. Algunos de sus proyectos más conocidos son las Link Towers, dos torres de lujo construidas junto al Grupo Vizora, vinculado a la familia Brito, además de otros emprendimientos inmobiliarios en Argentina, Miami y Uruguay.

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