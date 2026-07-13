El fiscal atribuye a Insaurralde los dólares del vestidor y los incorporará a la acusación

El fiscal federal Sergio Mola sumará a la acusación contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio los dólares que aparecieron en videos grabados por la conductora dentro de un vestidor. Según su hipótesis, el dinero pertenecía a la expareja y debe computarse entre los bienes que ambos tendrán que justificar. Los investigadores estiman que los fajos reunían cerca de USD 10 millones.

Insaurralde y Cirio son investigados por presunto enriquecimiento ilícito. Mola intenta reconstruir qué pasó con el efectivo desde que las imágenes fueron registradas en 2023 y si terminó en manos de terceros. El fiscal incorporará los videos al expediente antes de renovar los pedidos de declaración indagatoria.

La fiscalía solicitó al juez federal Luis Armella el entrecruzamiento de llamadas, la geolocalización de los teléfonos y los registros de comunicaciones de los principales involucrados. Las defensas plantearon nulidades y alegaron una afectación de la intimidad y del debido proceso. Mola rechazó esos argumentos y volvió a reclamar que se examinen los contactos entre los investigados.

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Las comunicaciones posteriores a la difusión de los videos

Armella autorizó parte del análisis telefónico, pero excluyó el período comprendido entre la difusión de las imágenes y la actualidad. Mola insistirá para ampliar la medida y conocer con quiénes hablaron los sospechosos después de que se hiciera pública la existencia del dinero. También quiere determinar si esos contactos estuvieron relacionados con el destino de los dólares.

Jesica Cirio recibió 693 mil dólares y 71 millones de pesos de empresas de fitness y casas de juego

El fiscal incorporó al análisis una causa anterior vinculada con Priscila Daiana Ferrante, sobrina de Cirio, y su expareja Heber Russo. Las cerca de mil fojas reúnen información patrimonial y comercial sobre ambos que será utilizada para rastrear los fondos. La acusación analiza si Ferrante o Russo intervinieron en la administración o el ocultamiento del efectivo.

Russo está acusado de haber integrado una organización dedicada a emitir facturas apócrifas. Entre los clientes investigados apareció la Municipalidad de Lomas de Zamora, administrada durante años por Insaurralde. La causa atribuye a esa estructura operaciones por casi USD 200 millones y maniobras para esconder activos mediante terceros.

Testigos e imputados señalaron a Russo como presunto testaferro del exintendente. El empresario estuvo prófugo, permaneció detenido en el penal de Ezeiza y espera un juicio oral que todavía no comenzó. El debate sigue demorado por una disputa sobre el tribunal que deberá intervenir.

El patrimonio de la sobrina de Cirio vuelve a ser investigado

Armella abrió un incidente reservado y ordenó levantar los secretos fiscal y bancario de Ferrante para examinar su evolución patrimonial entre 2014 y 2017. Los pedidos fueron enviados a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro Automotor. Los organismos deberán informar cuentas, sociedades, bienes y eventuales reportes de operaciones sospechosas.

Tras el escándalo de los videos, Jesica Cirio pidió no ser detenida y afirmó que no existe riesgo de fuga

El juez dispuso esas medidas después de que apareciera otro video en el que se observa a una mujer junto a fajos de dólares. Ferrante había sido sobreseída en la investigación contra Russo, pero el fiscal volvió a examinar su patrimonio tras conocerse esas imágenes. La Justicia intenta establecer si los bienes pertenecían a Cirio o guardaban relación con Russo.

El expediente menciona una posible vinculación de Ferrante con 77 propiedades en Puerto Madero y Miami, además de más de 200 vehículos, embarcaciones, joyas y dinero en efectivo. También se revisan inmuebles en Palermo y barrios privados, junto con una mansión de casi 750 metros cuadrados en Banfield Oeste. La vivienda figura a nombre de Ferrante y de su padre, aunque la fiscalía sospecha que habría sido adquirida por Insaurralde por cerca de USD 1,8 millones.

Parte de ese patrimonio había sido atribuido anteriormente a Russo. Armella pidió cruzar los registros de compra, los ingresos declarados y el uso efectivo de cada bien. La información será comparada con la capacidad económica de las personas que figuran como titulares.

La recusación contra Mola y la pericia de 75 puntos

Mola solicitó la detención de Insaurralde y Cirio por riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. Armella rechazó el pedido y dispuso la prohibición de salida del país para ambos. La restricción también alcanzó a dos hijos del exintendente, a Sofía Clerici y a otros imputados.

La defensa de Insaurralde recusó al fiscal por supuesta hostilidad, persecución y exposición mediática del expediente. El planteo será resuelto este lunes 13 de julio. El fallo definirá si Mola continúa al frente de la acusación.

Para el viernes 17 de julio está prevista la entrega de una pericia contable compuesta por 75 puntos. El informe deberá determinar si Insaurralde, Cirio y los demás imputados pueden justificar su patrimonio. Con esas conclusiones, Mola evaluará un nuevo pedido de indagatoria e incorporará formalmente los dólares de los videos a la acusación.