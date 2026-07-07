Quién es Priscila Diana Ferrante, la sobrina de Jésica Cirio investigada por su patrimonio en la causa contra Martín Insaurralde

El juez federal Luis Armella ordenó una serie de medidas sobre el patrimonio de Priscila Diana Ferrante, sobrina de Jésica Cirio, con el objetivo de determinar si pudo haber actuado como testaferro de la conductora, del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde o de su expareja, Ariel Heber Russo.

Según fuentes vinculadas, el objetivo es reconstruir la evolución económica de Ferrante y verificar si existe una relación entre sus bienes y los patrimonios bajo investigación en las causas que involucran a Cirio e Insaurralde.

Ahora, para avanzar, la Justicia solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario, una herramienta que permitirá acceder a información sobre movimientos financieros, ingresos declarados y posibles operaciones patrimoniales.

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Ferrante tiene 33 años y es hija de Verónica Mestre, la media hermana de Jésica Cirio, quien fue encontrada muerta en su domicilio en 2025. Durante los últimos años, ella mantuvo una relación cercana con la conductora y, según trascendió, habría sido quien presentó a Cirio con Insaurralde. La pareja luego se casó y tuvo una hija.

Martín Insaurralde y Jésica Cirio quedaron bajo la lupa judicial en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La Justicia inspeccionó las casas de Cirio e Insaurralde en busca del vestidor del video

Su nombre ya había aparecido en una investigación vinculada a Ariel Heber Russo, su entonces pareja, quien será juzgado por la emisión de facturas falsas y presuntos negocios irregulares con la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Jésica Cirio volvió al centro de la escena judicial

En ese expediente, Ferrante había sido investigada pero finalmente fue sobreseída al considerarse que solo poseía un vehículo que le había sido regalado por Russo. Ahora, con la nueva revisión patrimonial, la Justicia busca determinar si existen otros bienes o movimientos que requieran una explicación.

La causa que involucra a Insaurralde y Cirio

La investigación se desarrolla en el marco de las causas por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tienen bajo análisis el patrimonio de Martín Insaurralde y Jésica Cirio. A partir de los últimos meses, la situación judicial de Cirio se complicó a partir de un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que puso bajo análisis ingresos declarados por la conductora.

Aquel documento incorporado detalló que Cirio recibió entre 2016 y 2023 alrededor de 693 mil dólares y más de 71 millones de pesos. Parte de esos fondos correspondieron a pagos realizados por Zumba Fitness LLC, una empresa estadounidense con sede en Miami, por trabajos de publicidad, conducción y representación de la marca en Argentina.

De acuerdo al informe, el año con mayores ingresos provenientes de esa compañía fue 2017, cuando recibió aproximadamente 234 mil dólares en concepto de pagos. La Justicia intenta determinar si esos ingresos tienen un origen lícito y si existieron maniobras destinadas a ocultar bienes o fondos.

La Justicia investiga casi US$693.000 y más de $71 millones que recibió Jésica Cirio entre 2016 y 2023

MV/MSS