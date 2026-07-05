La Justicia peritará este martes el teléfono de Jésica Cirio en la causa que investiga a Martín Insaurralde

La Justicia federal peritará este martes el teléfono celular de la modelo Jésica Cirio en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que la involucra junto a su exesposo, Martín Insaurralde. El procedimiento, ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, será ejecutado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP).

El objetivo central es determinar si el video filtrado —donde se observa un vestidor con bolsos y fajos de cientos de dólares— se encuentra entre los archivos del dispositivo, establecer la fecha de grabación y corroborar si las imágenes corresponden a la vivienda que la pareja compartía en el country Fincas de San Vicente en el año 2022.

El fiscal Sergio Mola pidió rechazar la recusación presentada por Martín Insaurralde en la causa por enriquecimiento ilícito

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La medida tecnológica se complementará con dos inspecciones oculares clave: una en el mencionado barrio cerrado de San Vicente y otra en el actual domicilio de Cirio, ubicado en la calle Ortega y Gasset del barrio porteño de Palermo.

Las acciones judiciales buscan esclarecer las principales incógnitas del expediente: la ubicación exacta del vestidor, la cantidad de dinero que ocultaban las bolsas herméticas y cuándo se realizó la filmación. El caso, que mantiene en vilo al arco político, cobró un nuevo impulso tras la difusión pública del material audiovisual, sumándose a los testimonios de dos empleadas domésticas que convivieron con la pareja y que están citadas a declarar este miércoles.

Inspecciones oculares y los detalles de los allanamientos

Previamente, la Gendarmería Nacional había coordinado un allanamiento en una propiedad anterior de Cirio en Nordelta. En dicha ocasión, un testigo bajo acta judicial declaró ante el juez Armella que el mobiliario y los herrajes del vestidor coincidían con las características del video viralizado. No obstante, las autoridades no hallaron fajos de dinero en ese operativo, reportando únicamente el hallazgo de US$ 13.500, monedas de oro y plata, joyas y tres cajas fuertes.

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En contraste, dos policías federales que participaron de los operativos originales en Fincas de San Vicente aportaron datos dispares en sus declaraciones. Mientras uno describió que el vestidor de la casa era amplio y poseía vidrios esmerilados, el de la filmación se presenta angosto y sin aberturas. Al momento de ingresar a dicha propiedad, la misma se encontraba deshabitada y con los muebles tapados con sábanas.

La estrategia de la defensa de Martín Insaurralde para anular el video

En las últimas horas, la defensa del exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y exintendente de Lomas de Zamora presentó un escrito ante el juez Armella solicitando la exclusión probatoria del video. En sintonía con un planteo previo de Cirio, los abogados de Insaurralde argumentan que el material posee un "origen ilícito" derivado de un presunto hackeo y desapoderamiento delictivo de los equipos de la modelo.

Sostienen además que la falta de una cadena de custodia forense previa impide garantizar que las imágenes no hayan sido editadas o alteradas.

El expediente principal, que instruye el fiscal Sergio Mola, se inició tras el polémico viaje de lujo que el exfuncionario realizó a Marbella en septiembre de 2023 junto a la modelo Sofía Clerici.

Actualmente, el fiscal mantiene el pedido de indagatoria para Insaurralde, Cirio y un grupo de familiares señalados como presuntos testaferros, bajo la medida cautelar de prohibición de salida del país, a la espera de la resolución de los peritajes contables.

MEG / EM