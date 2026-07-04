La investigación contra Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Sergio Mola pidió que se rechace la recusación presentada por la defensa del ex funcionario, que busca apartarlo del expediente. La postura fue difundida oficialmente por el Ministerio Público Fiscal.

El planteo de la defensa llegó en medio de una fuerte disputa judicial. Según trascendió, los abogados de Insaurralde sostienen que Mola actuó con parcialidad durante la investigación y apoyaron su pedido en cuestionamientos que había realizado días atrás el juez federal Luis Armella, quien rechazó la solicitud de detener al ex intendente de Lomas de Zamora y a su ex esposa, Jesica Cirio.

Prohíben la salida del país de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici

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La recusación se presentó en un momento clave de la causa. En las últimas semanas, la investigación volvió a cobrar impulso después de que se conocieran videos en los que aparecen importantes cantidades de dinero en efectivo dentro de una propiedad vinculada al entorno de Insaurralde.

A partir de ese material, la fiscalía impulsó nuevos allanamientos, pericias y el análisis de teléfonos y otros dispositivos electrónicos para intentar determinar el origen del dinero y reconstruir los movimientos patrimoniales que están bajo sospecha.

La investigación se reactivó tras la aparición de nuevos videos

Mola quedó al frente de una de las etapas más importantes del expediente luego de pedir la detención de Insaurralde y de Jesica Cirio. El fiscal consideró que existía riesgo de que pudieran ocultarse o destruirse pruebas relevantes para la causa.

Sin embargo, el juez Armella rechazó ese pedido. De todas maneras, dispuso medidas restrictivas para ambos, entre ellas la prohibición de salir del país y la obligación de permanecer dentro de un radio determinado de sus domicilios, salvo autorización judicial.

La causa nació tras el "Yategate"

La investigación tiene su origen en el llamado "Yategate", el escándalo que estalló en 2023 luego de que se difundieran imágenes de Insaurralde junto a Sofía Clerici a bordo del yate Bandido en Marbella, España.

A partir de esas imágenes se presentaron distintas denuncias que derivaron en una investigación sobre la evolución patrimonial del ex funcionario entre 2009 y 2023. Desde entonces, la Justicia analiza propiedades, sociedades comerciales, bienes y movimientos financieros para determinar si existieron maniobras de lavado de dinero o un crecimiento patrimonial que no pueda justificarse.

Ahora, la decisión sobre la recusación será uno de los próximos pasos del expediente. Si el planteo de la defensa prospera, la investigación podría sufrir demoras. Si es rechazado, Mola continuará al frente de una de las causas por presunta corrupción con mayor impacto político de los últimos años.

LB