La Justicia realiza esta mañana inspecciones oculares en el departamento de Jesica Cirio en el barrio de Las Cañitas y en la casa de su exmarido Martín Insaurralde en el country club Fincas San Vicente. Buscan encontrar el lugar exacto donde se registró el famoso video del vestidor con los fajos de dólares, cuya difusión reactivó el caso a mediados de junio, según informa la agencia NA.

La medida fue ordenada por el juez federal Luis Armella, en el marco de la causa en que se investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al ex intendente de Lomas de Zamora.

Según NA, tres de los testigos que estuvieron presentes en los diversos allanamientos indicaron que el vestidor en la casa de San Vicente no se asemejaba al del video difundido, mientras que una cuarta aseguró de forma concluyente que la grabación se había realizado en el domicilio de Cirio, en la calle Ortega y Gasset al 1600.

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Se espera que este martes personal experto de Gendarmería comience a peritar el celular de Cirio, que la exmodelo entregó a la Justicia recientemente.

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