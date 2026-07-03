Facundo Leal pidió domiciliaria por sus problemas de adicción, se la negaron y le fijaron fecha para declarar

En el marco del caso ARSAT, la Justicia federal rechazó un pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del extitular de la empresa estatal, Facundo Leal, en la causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El exfuncionario, detenido con prisión preventiva, argumentó padecer un cuadro severo de adicciones para abandonar el penal. Sin embargo, la resolución judicial ratificó su continuidad en una celda común, de cara a un mes clave.

Según pudo confirmar PERFIL, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, fijó su declaración indagatoria para el próximo lunes 13 de julio de 2026. La citación responde a la causa principal por el desvío de fondos en la empresa estatal de telecomunicaciones.

Inquietud de los hermanos Milei por lo que pueda declarar Facundo Leal ante la Justicia

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El escenario procesal de Leal se agravó en las últimas semanas tras la acumulación de requerimientos en los tres expedientes que lo investigan por corrupción, lavado de activos y narcotráfico.

El fiscal del caso ARSAT y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) formalizaron un pedido conjunto para dictarle una nueva orden de prisión preventiva. La imputación contempla los delitos de administración fraudulenta, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Indagatorias confirmadas y auditoría en ARSAT

El cronograma dispuesto por el juzgado de San Isidro para mediados de julio estipula que Facundo Leal y su presunto testaferro, Gerardo Boschin, expresidente de Trenes Argentinos, comparecerán el lunes 13.

El resto de los imputados en la causa declararán en audiencias consecutivas fijadas entre el 6 y el 15 de julio de 2026. La lista incluye a los directivos de la firma contratista ALS y a los integrantes de la denominada "banda de los mendocinos".

En paralelo a la recolección de testimonios, el actual directorio de ARSAT firmó este martes 30 de junio una resolución que ordena una auditoría externa integral sobre los contratos tecnológicos bajo sospecha.

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La pericia contable busca cuantificar el daño patrimonial de las contrataciones directas adjudicadas a la firma ALS durante la gestión de Leal.

El tercer frente judicial del exfuncionario sumó medidas de prueba en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal federal Ramiro González, a cargo de la investigación por irregularidades en el Organismo Regulador del Sistema Aeroportuario Nacional (ORSNA), ordenó nuevas medidas de prueba patrimoniales e informáticas para rastrear el circuito del dinero.

Cómo fue la caída de Facundo Leal: drogas y millones de dólares ocultos

El escándalo de Facundo Leal estalló a finales de mayo de 2026 tras una denuncia interna. La presentación expuso un mecanismo de sobrefacturación en el tendido de fibra óptica de ARSAT.

El expediente principal acumuló pruebas documentales que derivaron en operativos policiales simultáneos en los domicilios del exfuncionario.

La conexión entre la caída de Leal y las valijas de Arrieta

Durante los allanamientos a las propiedades de Leal, las fuerzas federales secuestraron gran cantidad de drogas, equipos de espionaje y más de dos millones de dólares. También se incautaron autos de alta gama sin declarar y documentación de cuentas bancarias radicadas en el exterior.

Los estupefacientes hallados en ese procedimiento son los que originaron la causa conexa por drogas que tiene a cargo el juez Daniel Rafecas, lo que clausura la posibilidad de una excarcelación ordinaria del exfuncionario Facundo Leal.

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