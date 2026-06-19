e agrava la situación de Facundo Leal, por nuevos requerimientos de la Justicia y declaraciones de testigos clave

La situación judicial de Facundo Leal, extitular de ARSAT, se agravó de forma drástica esta semana tras las declaraciones de testigos clave de su entorno directo y la acumulación de un nuevo frente de detención por presuntos delitos de corrupción.

Este martes, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, presentó un requerimiento ante el juez federal Lino Mirabelli para solicitar que el exfuncionario mendocino permanezca bajo prisión preventiva por una causa paralela a la que ya posee por supuesto narcotráfico, que hoy lo mantiene recluido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

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Según fuentes judiciales, la medida buscaría “neutralizar los presuntos riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación”, mientras el peritaje de los teléfonos celulares y las computadoras secuestradas por la Policía Federal intenta reconstruir la ruta del presunto dinero de coimas en la empresa estatal de telecomunicaciones.

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La fiscalía avanza sobre la hipótesis de que Leal habría liderado una asociación ilícita, bautizada en los pasillos de los tribunales como "la banda de los mendocinos", de la cual formarían parte también los empresarios Gerardo Boschin y Juan Andrés Navarro Stornini.

A diferencia de Leal, estos últimos continúan el proceso en libertad, aunque la Justicia les dictó la prohibición de salir del país junto con embargos patrimoniales. El nuevo pedido de prisión preventiva actúa como un cerrojo legal: si la defensa de Leal lograra revertir el procesamiento por la supuesta tenencia de drogas con fines de comercialización —originado tras la redada en su departamento de las Torres Thays en Palermo—, el exfuncionario no podría recuperar la libertad debido a este segundo expediente penal por los presuntos delitos de "cohecho, malversación de fondos públicos y defraudación al Estado".

La declaración de la exsecretaria de Facundo Leal: mochilas y sospechas en los despachos de ARSAT

Según relataron a PERFIL fuentes con acceso al expediente, la ronda de declaraciones testimoniales de esta semana aportó datos precisos sobre la mecánica diaria que se vivía en los despachos de la compañía estatal y cómo se habrían direccionado contratos hacia Argentina Logistic Services (ALS), la firma de logística bajo la lupa por la custodia presuntamente irregular de equipamiento tecnológico. La primera en comparecer ante el fiscal Fernando Domínguez fue Florencia Romanelli, exsecretaria privada de Facundo Leal durante su gestión al frente de ARSAT.

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Romanelli describió bajo juramento que Leal mantenía reuniones frecuentes con Santiago Pando, señalado por los investigadores judiciales como un presunto nexo operativo entre la cúpula de ARSAT y los directivos de ALS. La exsecretaria detalló una escena que se habría repetido de manera sistemática: cada vez que ingresaba al despacho de Leal para servir café, observaba a los visitantes ingresar con mochilas de gran tamaño y dejar sobres marrones de papel madera tamaño A4 sobre el escritorio del funcionario.

Fuentes judiciales contaron a este medio que, estos encuentros se habrían realizado fuera de la agenda oficial del organismo y sin registrar el ingreso de los empresarios en las planillas de seguridad. Según los investigadores, esa maniobra constituiría un indicio de supuestas negociaciones para el cobro de retornos.

Allanamiento en el departamento de Facundo Leal, extitular de ARSAT

El chofer de Facundo Leal confirmó encuentros del funcionario con el exministro de Seguridad de Mendoza

El segundo testimonio clave de la semana lo brindó el exchofer y asistente personal de Leal, Tomás Scalera, quien prestó servicios para el exfuncionario durante los últimos seis años, acompañándolo también en su posterior paso por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Scalera describió ante la Justicia la supuesta logística empleada para mover bolsos con dinero en efectivo. El testigo afirmó que Leal se trasladaba cotidianamente con una mochila personal y que, en reiteradas oportunidades, el exfuncionario habría dejado una segunda mochila en el baúl del vehículo oficial.

El chofer señaló que Leal se reunía habitualmente con el imputado Gerardo Boschin y con el exministro de Seguridad de Mendoza, Leonardo Comperatore, quien se desempeñó como gerente de ARSAT pero no se encuentra imputado en este expediente.

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El tramo más sensible de la declaración ocurrió al relatar un episodio de febrero de este año, coincidiendo con la salida de Leal del ORSNA. Scalera declaró que, por orden de su jefe, trasladó una valija específica desde la Ciudad de Buenos Aires hasta la provincia de Mendoza.

Durante la audiencia, la fiscalía le exhibió las fotografías de los operativos policiales en el domicilio de Leal en Mendoza: el chofer la habría reconocido como la misma maleta donde las fuerzas de seguridad secuestraron parte de los 1.7 millones de dólares en efectivo.

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Caso ARSAT: viajes al exterior y un misterioso envío a la Secretaría de Transporte

El cierre de la actividad judicial de la semana llegó con la declaración de un testigo clave perteneciente al entorno íntimo de Facundo Leal, cuya identidad se mantiene bajo reserva. Este testimonio aportó información que la Justicia busca cruzar con los peritajes por presunto lavado de activos, al señalar un supuesto crecimiento patrimonial del imputado que resultaría incompatible con su salario de la administración pública.

El testigo ofreció detalles sobre una supuesta agenda de viajes de Leal a destinos como Ibiza, Madrid, Barcelona, Miami y México, presuntamente pagados en moneda extranjera, además de la supuesta adquisición de departamentos de lujo y lotes en barrios privados.

Este mismo testigo reveló un hecho ocurrido también en febrero de este año, en el mismo período en que se ejecutaba el traslado de la valija a Mendoza. Según consta en el expediente federal, Leal le habría entregado un sobre de papel madera cerrado con la orden de llevarlo de urgencia a las oficinas de la Secretaría de Transporte de la Nación.

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Aunque el testigo aseguró ante el fiscal Domínguez que nunca abrió el paquete, afirmó bajo juramento que por el peso y la consistencia del envoltorio, tuvo la sospecha de que transportaba fajos de billetes.

Con estos tres testimonios incorporados formalmente a la causa, el juez Lino Mirabelli evalúa fijar las fechas para las declaraciones indagatorias de Leal, Boschin y Navarro Stornini. La investigación penal, que se inició originalmente por el robo de cables de fibra óptica en un depósito de San Fernando, derivó en una supuesta matriz de corrupción pública que compromete a las altas esferas de la política y los negocios aeroespaciales y del transporte.