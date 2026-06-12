La Justicia federal comenzó a profundizar una investigación sobre presuntas irregularidades en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), luego de que el fiscal federal Ramiro González impulsara una causa por posible enriquecimiento ilícito contra el ex titular del organismo, Facundo Leal, y otros funcionarios de la entidad.

Entre las primeras medidas de prueba, el fiscal requirió informes patrimoniales y financieros para analizar la evolución económica de Leal, de la actual presidenta del ORSNA, Noelia Florencia Ruiz; de la vicepresidenta, Lucila Belén Pagani; y de Facundo Gaitán, funcionario incorporado al organismo con tareas de supervisión.

Inquietud de los hermanos Milei por lo que pueda declarar Facundo Leal ante la Justicia

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La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien planteó sospechas sobre el funcionamiento interno del ente regulador, la administración de recursos públicos y la adjudicación de obras aeroportuarias.

Las novedades en la investigación se dan a dos semanas de la detención de Facundo Leal, en una causa vinculada a su paso por ARSAT. En su casa hallaron droga y más de 2,5 millones de dóleres en efectivo.

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