Manejo del escándalo Adorni golpea la imagen de Javier Milei en Argentina

Los argentinos desaprueban de manera abrumadora la forma en que el presidente Javier Milei manejó un escándalo de corrupción que involucra a su exjefe de gabinete, según una nueva encuesta publicada días después de la salida del controversial asesor.

Encuesta: el caso Adorni golpeó duramente la credibilidad de Milei

Aproximadamente el 99% de los encuestados afirmó estar al tanto del caso, y más del 80% consideró probable o muy probable que Manuel Adorni hubiera cometido irregularidades financieras relacionadas con su patrimonio personal, según LatAm Pulse, una encuesta realizada por AtlasIntel para Bloomberg News y publicada el viernes.

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Poco más de la mitad afirmó que el caso tuvo un impacto “serio” que pone en riesgo la credibilidad del gobierno de Milei, mientras que casi el 20% señaló que tuvo un efecto “significativo” en su imagen. Casi el 70% consideró que la respuesta del presidente había sido “mala” o “muy mala”.

Adorni está bajo investigación por compras de bienes raíces y viajes de lujo que parecen incompatibles con su modesto salario. La investigación se inició en marzo después de que salieran a la luz fotos de su esposa, quien no forma parte del gobierno, viajando a bordo del avión presidencial a Nueva York. El caso se prolongó durante meses mientras Milei defendía ferozmente a Adorni, uno de sus lugartenientes más leales.

Tras negar durante meses haber cometido irregularidades, Adorni afirmó luego que su aparente riqueza provenía de una inversión en bitcóins realizada hace una década. Expertos en criptomonedas pusieron en duda la explicación. El golpe de gracia se produjo el viernes pasado, cuando el periódico local La Nación informó que también había gastado una gran suma en un equipo para videojuegos.

Adorni renunció al día siguiente.

Adorni y la peligrosa banalización del poder

Nivel de aprobación

La preocupación por la corrupción ha afectado el apoyo a Milei. Su índice de aprobación bajó al 39,7% en junio desde el 39,9% del mes anterior, según AtlasIntel. Su índice de desaprobación bajó ligeramente al 58,2% desde el 58,3%, en comparación con un máximo del 63% en abril, cuando el escándalo de Adorni alcanzó su punto álgido. La corrupción se situó como una de las principales preocupaciones para poco menos de la mitad de los encuestados.

Al mismo tiempo, la figura más destacada del círculo íntimo de Milei en criticar a Adorni salió fortalecida de la crisis. La líder del Senado, Patricia Bullrich, fue la política con la imagen más positiva en Argentina tras un aumento de seis puntos porcentuales respecto a mayo, según AtlasIntel.

En una entrevista televisiva en mayo, ella instó a Adorni a dar a conocer sus finanzas, mientras que Milei insistió en otra entrevista, apenas unos minutos después, en que su colaborador era inocente. Apenas unos días antes, Milei y todo su gabinete habían acompañado a Adorni a una audiencia en el Congreso en una muestra de apoyo.

Adrián Ravier tomó distancia de Adorni: “Con Santilli vamos a intentar ser menos chocantes”

Diego Santilli, un veterano operador político que sustituyó a Adorni como jefe de gabinete el martes, tiene la segunda mejor imagen pública en el gabinete de Milei después del ministro de Economía, Luis Caputo, según mostró la encuesta. Aun así, su nombramiento marcó un cambio drástico para un presidente que en su momento criticó a Santilli por ser un “engendro” y parte de “la casta” política.

AtlasIntel encuestó a 2.202 personas en Argentina entre el 26 y el 30 de junio. El sondeo tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales.

GZ