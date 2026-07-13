Tras haber sido detenido con 2,4 millones de dolares y drogas, Facundo Leal declara ante la Justicia

El expresidente de ARSAT, Facundo Leal, llegó a las 9,30 de este lunes 13 de julio a los tribunales federales de San Isidro para ser indagado juez Lino Mirabelli que fijó la audiencia para las 10 de la mañana. Fue detenido en Buenos Aires tras un allanamiento en el que se encontraron unos 650.000 dólares, drogas y dispositivos electrónicos en su departamento de Palermo. Mientras tanto, en su casa de Mendoza encontraron cerca de US$1,7 millones más.

Como informó PERFIL el pasado viernes 3 de julio, el exfuncionario intentó tramitar un arresto domiciliario fundamentado en los problemas de adicción que padece. La solicitud se realizó en los juzgados de Retiro, y estuvo a cargo de su defensor, el abogado Marcelo Rocchetti. Sin embargo, el juez Rafecas rechazó la solicitud y ratificó su continuidad en una celda común de cara a la indagatoria del lunes en el fuero de San Isidro.

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El lugar de reclusión exacto de Facundo Leal se maneja bajo el más estricto secreto de sumario. Aunque PERFIL confirmó que permanece bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) tras dictarse su prisión preventiva, la unidad penal donde se encuentra alojado es un misterio absoluto.

Aunque las primeras informaciones del caso —publicadas por PERFIL el pasado 19 de junio— indicaban que Leal fue alojado inicialmente en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, el destino actual de su reclusión se convirtió en un misterio absoluto. En las últimas semanas, las autoridades impusieron un cerrojo informativo total en torno a sus coordenadas, alimentando la hipótesis de un traslado estratégico de máxima seguridad para evitar filtraciones.

La declaración de Leal genera incomidad y temor tanto al actual gobierno de La Libertad Avanza como a los sectores asociados al peronismo). Al tratarse de un funcionario que se desempeñó en puestos clave y de presupuestos millonarios bajo ambas gestiones, ambos sectores se ven salpicados: el peronismo le recrimina al oficialismo haberlo mantenido en funciones hasta 2026, mientras que los libertarios sacan a la luz que su origen político está ligado al PJ. Como el implicado atravesó las dos presidencias, el caso mantiene en alerta a las dos fuerzas por igual

La citación fue dispuesta por el juez federal Lino Mirabelli, haciendo lugar al pedido del fiscal Fernando Domínguez. El cronograma de indagatorias también incluye a Gerardo Boschin, exsubgerente de Compras de la compañía tecnológica y expresidente de Trenes Argentinos Operaciones, mientras que para el resto de la semana están previstos los llamados de Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez.



Facundo Leal: misterio sobre su lugar de detención y expectativa por su declaración

El núcleo de la investigación busca esclarecer el rol de cada uno de los implicados en la adjudicación de los contratos de logística, guarda y distribución de insumos tecnológicos. La principal hipótesis del caso apunta a un presunto acuerdo ilegal entre exfuncionarios y empresarios para beneficiar de forma directa a la firma Argentina Logistic Services (ALS).

Quién es el exfuncionario al que le secuestraron 2,4 millones de dólares, droga y monedas de varios países

El exfuncionario nacional mendocino Facundo Leal es un abogado de 52 años con posgrado en Derecho Económico que acumuló casi dos décadas en cargos estratégicos del Estado vinculados a telecomunicaciones, aviación civil y transporte. Ahora fue detenido en Buenos Aires tras un allanamiento en el que se encontraron unos 650.000 dólares, drogas y dispositivos electrónicos en su departamento de Palermo. Mientras tanto, según consignó La Nación, en su casa de Mendoza encontraron cerca de US$1,7 millones más.

Facundo Leal "quiere declarar" y hay alarma en el Gobierno y la oposición

La investigación no tenía al exfuncionario como objetivo original y tampoco tenía al narcotráfico ni al dinero en efectivo como hipótesis de trabajo,menciona la periodista Camila Dolabjian. Lo que motivó la causa, explica, fue una investigación lanzada por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, iniciada cuando empezó la gestión de Javier Milei.

La situación judicial de Leal es compleja y se bifurca en dos expedientes judiciales independientes y paralelos. La causa principal por el presunto desvío de fondos estatales a la firma ALS tramita en el fuero de San Isidro con el juez Mirabelli. Al mismo tiempo, el exfuncionario enfrenta un segundo caso por estupefacientes radicado ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6 de Daniel Rafecas, en los tribunales de Comodoro Py.

Esta causa conexa se abrió cuando en los allanamientos de la PFA se hallaron distintos tipos de drogas en su vivienda de Palermo, lo cual le valió una imputación bajo la carátula técnica de tenencia con fines de comercialización.

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