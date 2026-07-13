Gustavo Valdés viajó al Mundial 2026 en medio de la parálisis del Senado de Corrientes

El escenario político local sumó un foco de fuerte controversia institucional a partir de la filtración de material audiovisual en las plataformas digitales. El actual senador provincial y exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se encuentra en Estados Unidos con el objetivo de presenciar la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026.

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Su estadía en el hemisferio norte generó repercusiones inmediatas en el arco legislativo debido a la prolongada inactividad que registra la Cámara alta provincial.

Las primeras evidencias del viaje del legislador del oficialismo comenzaron a multiplicarse en redes sociales durante el transcurso de los últimos días. Las imágenes documentaron su presencia en el estadio de Miami el pasado viernes 3 de julio, fecha en la que el combinado dirigido por Lionel Scaloni disputó el cruce de dieciseisavos de final frente al seleccionado de Cabo Verde.

Sin embargo, el impacto político se profundizó el sábado en el partido entre el seleccionado con Suiza, cuando las cámaras de la transmisión oficial internacional captaron al exmandatario correntino ubicado en una de las plateas preferenciales del Estadio de Kansas City, Missouri, vistiendo anteojos de sol, acompañado por su hijo y una mujer, y portando la indumentaria oficial del seleccionado nacional.

Parálisis legislativa y el contexto de austeridad

La salida de Gustavo Valdés hacia el exterior reavivó los cuestionamientos de la oposición respecto a la agenda de prioridades de los representantes parlamentarios. El cuerpo legislativo del Senado provincial no celebra una sesión ordinaria en el recinto desde el pasado 11 de junio, jornada en la que se limitaron a tramitar asuntos entrados menores, la lectura de pliegos judiciales para el Juzgado Civil y Comercial de Curuzú Cuatiá y dictámenes de comisiones internas.

Desde esa fecha, la actividad parlamentaria en la capital correntina permanece virtualmente congelada.

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En paralelo, diversos sectores advirtieron la contradicción que representa el viaje recreativo del exgobernador en medio del severo programa de ajuste de partidas presupuestarias y contención del gasto que el Poder Ejecutivo aplica sobre las dependencias de la administración pública local.

Hasta el momento, las oficinas de prensa de las bancadas oficialistas y las cuentas particulares del senador no emitieron aclaraciones institucionales ni comunicados oficiales respecto al pedido de licencia o la duración de la travesía en el país norteamericano.