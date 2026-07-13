Jorge Meza denunció que Nación solo mantiene dos obras públicas en Corrientes

El mapa de la infraestructura civil y vial de Corrientes atraviesa un escenario de profunda reconfiguración financiera ante el repliegue de los fondos federales. El ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Jorge Meza, cuestionó con dureza la paralización generalizada de la obra pública dispuesta por la administración nacional y detalló el severo impacto operativo que esta medida genera en el territorio correntino.

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El funcionario criticó la falta de planificación sistémica y la brusquedad con la que se suspendieron los desembolsos en los distintos distritos del país.

Para la conducción técnica del ministerio local, el ordenamiento de las prioridades de la Casa Rosada evidencia un desentendimiento estructural de sus funciones básicas. Jorge Meza señaló que observa que uno de los objetivos de las autoridades federales es la de no hacerse cargo y eliminar de forma definitiva la inversión estatal en infraestructura.

“Lo que yo un poco cuestiono, me parece mal, es la forma abrupta en la que se han interrumpido todas las obras que estaban a cargo del gobierno nacional distribuidas en todo el país”, precisó el ministro a Radioactividad.

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Ante el abandono de los frentes de trabajo por parte de las empresas contratistas originales, el Gobierno de la provincia debió renegociar los contratos para evitar el deterioro de las estructuras ya edificadas. Jorge Meza explicó que se recurrió a un esquema de absorción presupuestaria para dar continuidad a un paquete de proyectos prioritarios mediante el uso exclusivo de recursos corrientes del tesoro provincial, logrando inaugurar varias de estas dependencias en las últimas semanas.

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En la actualidad, el escenario de compromisos de la Nación quedó reducido a su mínima expresión histórica dentro del territorio provincial. “El Gobierno nacional hoy tiene nada más que dos obras nacionales sobre las que sigue teniendo la responsabilidad de política de concluirlo”, detalló el ministro.

Según el relevamiento oficial, estos únicos dos frentes bajo tutela federal corresponden a:

La travesía urbana de la autovía de la Ruta 12 , que se reactivó luego de varios meses de un parate lo que generó severos trastornos de seguridad vial en los accesos capitalinos.

Un proyecto de extensión de la red cloacal en la ciudad de Corrientes, el cual presenta un futuro técnico y financiero de carácter incierto.

Presión por el traspaso del Corredor Belgrano

En paralelo al ordenamiento de las obras urbanas, el ministro Jorge Meza ratificó los términos del reclamo administrativo y político que la Provincia promueve junto a cámaras empresariales y organizaciones vecinales para modificar los pliegos de la Red Federal de Concesiones.

La exigencia radica en obligar a la empresa que resulte adjudicataria del Tramo Litoral a incorporar dentro de sus obligaciones contractuales de bacheo y repavimentación los 6 kilómetros del denominado Corredor Belgrano, trayecto que integra las avenidas Independencia, 3 de Abril y Pedro Ferré.

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El funcionario fundamentó el pedido demostrando que el tramo que une la rotonda de la Virgen de Itatí con el acceso al puente General Manuel Belgrano no constituye una avenida de uso vecinal, sino un corredor de tránsito pesado de carácter internacional que conecta las rutas nacionales N° 12 y N° 16.

“Es importante que quien va a tomar la concesión de la explotación bajo el compromiso del mantenimiento también se haga cargo de estos 6 kilómetros”, argumentó el titular de la cartera de obras.

Meza advirtió sobre el perjuicio económico recurrente que esta exclusión contractual representa para las arcas locales cada vez que se produce un siniestro o una situación de riesgo sobre la calzada: “No podemos los correntinos hacernos cargo del mantenimiento y de la conservación. La provincia y la Municipalidad de Corrientes tienen que montar un operativo que significa en definitiva un gasto que soporta los correntinos, entonces terminamos haciéndonos cargo de algo que debería hacerse cargo el concesionario”, concluyó, exigiendo que la Nación fije esta cláusula de forma obligatoria en la nueva licitación pública.