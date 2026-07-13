La Justicia de Corrientes intenta identificar a un motociclista que causó un choque y huyó

La estructura judicial de la provincia activó un protocolo de localización comunitaria para resolver un caso de abandono de persona en la vía pública. El Ministerio Público de Corrientes, a través de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de la ciudad de Paso de los Libres, solicitó de manera urgente la colaboración de la población para lograr la identificación y paradero de un motociclista que protagonizó un grave siniestro vial y se dio a la fuga sin prestar asistencia médica a las víctimas.

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De acuerdo con el informe técnico emitido por el organismo judicial de instrucción penal, el incidente de tránsito ocurrió el pasado sábado 11 de julio aproximadamente a las 13:50. El choque se desencadenó en el cruce de las avenidas Restituto Ortiz y 12 de Septiembre, un nodo de alta circulación vehicular en el ejido urbano de la localidad fronteriza.

Los registros de las cámaras de videovigilancia del centro de monitoreo municipal y de comercios privados de la zona permitieron a los investigadores reconstruir la secuencia del impacto y constatar la posterior huida del sospechoso a gran velocidad.

El conductor prófugo se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Keller de cilindrada 150 cc, con una combinación de colores azul y blanca en su estructura.

Canales de comunicación para aportar datos

El fiscal de la causa dispuso la apertura de múltiples canales de recepción de datos para aquellos vecinos de la zona o conductores que hayan presenciado la colisión o que reconozcan las características del rodado implicado en el expediente.

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Las vías institucionales habilitadas para aportar información de carácter confidencial son las siguientes: