Causa Skanska: el tribunal dará a conocer el veredicto contra Julio De Vido y José López

El Tribunal Oral Federal N° 4 dará a conocer este lunes 13 el veredicto en la causa conocida como Skanska, la constructora sueca acusada de haber participado en un esquema de pago de sobornos para direccionar las licitaciones de las obras de ampliación de los gasoductos de Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), uno de los primeros expedientes de corrupción que involucró a exfuncionarios kirchneristas.

En este proceso judicial están siendo juzgados el exministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el exgerente general de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, acusados por presuntos delitos de administración fraudulenta y cohecho.

Los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset solicitaron cinco años de prisión para los tres exfuncionarios, además de inhabilitarlos de manera perpetua para ejercer cargos públicos y ordenar el decomiso por importantes cifras. Además, pidieron penas de cuatro años y seis meses para exdirectivos y gerentes de Skanska por el delito de cohecho activo, mientras que para los responsables de Infinity Group solicitaron condenas de cuatro años de prisión.

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La audiencia se desarrollará en los tribunales federales de Comodoro Py. Según lo previsto, el exministro de Planificación Federal y el ex secretario de Obras Públicas seguirán la lectura del fallo por videoconferencia desde sus respectivos lugares de detención: De Vido, con prisión domiciliaria en Zárate, y López, alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Qué investiga la causa Skanska

La investigación se originó en 2006 y analiza si existió un mecanismo de pago de coimas a funcionarios públicos para favorecer a la empresa Skanska en las licitaciones de las obras de ampliación de los gasoductos TGN y TGS.

De acuerdo con la acusación, los concursos habrían sido direccionados mediante la utilización injustificada de licitaciones privadas, mientras que la constructora habría recurrido al pago de sobornos para obtener la adjudicación de las obras.

La resolución del TOF 4 pondrá fin al juicio oral y permitirá conocer si el tribunal considera acreditadas las responsabilidades penales atribuidas a cada uno de los imputados.

RM/LT