Caso Francisco Adorni: Rafecas ordenó nuevas pruebas sobre sus bienes y declaraciones juradas

El juez federal Daniel Rafecas dispuso nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al diputado bonaerense Francisco Adorni por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales.

La investigación busca determinar si el hermano del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni omitió información relevante sobre sus bienes y movimientos financieros durante los años en los que se desempeñó como funcionario público.

Manuel Adorni no se fue

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Entre las medidas ordenadas, Rafecas solicitó a la Legislatura bonaerense la última declaración jurada presentada por Adorni. Además, requirió al Banco Provincia información sobre los pagos realizados desde 2024 hasta la actualidad vinculados a un crédito hipotecario.

También se pidió al Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires documentación para confirmar la titularidad de dos inmuebles que, según la investigación, habrían sido incorporados al patrimonio del funcionario mediante una sucesión.

La causa avanza antes de definir una posible indagatoria

Las nuevas medidas fueron solicitadas antes de que el magistrado resuelva si habilita el pedido de declaración indagatoria realizado por el fiscal federal Guillermo Marijuán.

El fiscal había requerido citar a Adorni por el presunto delito de omisión maliciosa en declaraciones juradas correspondientes al período 2023-2026. Según la acusación, el funcionario habría presentado información incompleta sobre su patrimonio y luego realizado modificaciones una vez iniciada la investigación judicial.

La causa comenzó a partir de sospechas sobre un posible enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En ese marco, la fiscalía analiza los movimientos patrimoniales de Adorni desde sus cargos como titular de la Unidad de Auditoría Interna, auditor interno del Ministerio de Defensa y presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF).

Las modificaciones en las declaraciones patrimoniales

Según el dictamen fiscal, Adorni presentó varias declaraciones juradas oficiales durante su paso por organismos públicos y luego realizó múltiples rectificaciones.

La fiscalía sostiene que en esas correcciones incorporó datos que no habían aparecido en las presentaciones originales, como nuevas cuentas bancarias, tarjetas de crédito, dinero en efectivo y modificaciones en el valor declarado de inmuebles.

Uno de los puntos señalados por Marijuán es que Adorni informó posteriormente la existencia de $21 millones provenientes de una herencia que no había sido incluida inicialmente ante la Oficina Anticorrupción.

Además, la investigación detectó que las declaraciones juradas originales habrían sido corregidas en más de una oportunidad después de que se iniciara el expediente judicial.

Desde la fiscalía señalaron que las omisiones podrían haber afectado información patrimonial relevante y remarcaron que las declaraciones juradas de los funcionarios deben reflejar con precisión sus bienes y movimientos económicos.

Otra investigación por presuntas irregularidades en IOSFA

En paralelo, Francisco Adorni también es investigado en otra causa judicial vinculada al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

Ese expediente analiza presuntas irregularidades relacionadas con la administración del organismo y un préstamo por $40.000 millones.

Por ahora, la Justicia continúa con la recolección de pruebas antes de definir los próximos pasos en la causa por las declaraciones juradas.

LB/MSS