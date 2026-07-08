Dólar y reservas para arriba, riesgo país y acciones para abajo: el mercado recalcula después del plan de Caputo

El mercado argentino entró en modo recalculando. Después de los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el plan que tiene en mente para afrontar las deudas hasta el final del mandato de Javier Milei, los bonos siguieron mostrando una mejora clara que llevaron al riesgo país a su nivel más bajo en ocho años y las reservas del Banco Central alcanzaron su nivel más alto desde 2019. Sin embargo, la foto no fue toda verde: el dólar volvió a acomodarse hacia arriba en las proyecciones de las consultoras y las acciones argentinas tuvieron ayer una rueda de fuertes bajas de hasta 7% en Wall Street.

La señal más favorable vino del frente externo. Las reservas internacionales del Banco Central subieron US$1.264 millones y alcanzaron los US$49.536 millones, el mayor nivel desde septiembre de 2019. Además, la autoridad monetaria compró otros US$25 millones en el Mercado Libre de Cambios y acumuló 123 ruedas consecutivas con saldo comprador.

El campo liquida menos dólares y le baja el ritmo a la acumulación de reservas del Banco Central

Desde el inicio de la llamada “fase 4” del programa monetario, el BCRA ya compró US$11.421 millones. El dato refuerza uno de los objetivos centrales del equipo económico: mostrar acumulación de divisas, fortalecer el balance del Banco Central y llegar al segundo semestre con más margen para enfrentar vencimientos y eventuales episodios de tensión cambiaria.

El otro dato que celebró el mercado fue el riesgo país. El indicador de JP Morgan cerró en torno a los 406 puntos básicos y tocó mínimos de ocho años, luego de que Caputo presentara el programa financiero con el que el Tesoro buscará cubrir los vencimientos en moneda extranjera hasta 2027. En la práctica, el Gobierno intentó despejar la pregunta que más inquietaba a los inversores: de dónde saldrán los dólares para pagar la deuda.

Disipar la duda: de dónde saldrán los dólares para pagar la deuda

Según el esquema oficial, las necesidades financieras de 2026 estarían cubiertas e incluso habría un excedente de unos US$3.700 millones que podría utilizarse para afrontar compromisos de 2027. El plan también contempla colocaciones en el mercado local, compras de divisas al BCRA, préstamos bilaterales y financiamiento con garantías de organismos multilaterales.

La reacción de los bonos mostró que, al menos por ahora, el mercado compró parte de esa historia. Menor riesgo de repago, más reservas y una hoja de ruta financiera más explícita ayudan a explicar la caída del riesgo país. Sin embargo, esa mejora no se trasladó de la misma manera a todos los activos argentinos.

Caputo calmó al mercado, pero el 2027 sigue condicionado por el regreso al crédito externo

Sobre el tema se explayó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital al señalar que la reacción fue positiva porque el Gobierno despejó una de las principales incógnitas que tenía el mercado "cómo afrontar los vencimientos de 2027, que superan los USD 20.000 millones con el sector privado en un año electoral. El programa financiero presentado por el equipo económico complementa la refinanciación de los REPO y muestra una estrategia basada en múltiples fuentes de financiamiento —mercado local, organismos multilaterales y otras alternativas— sin depender de una reapertura inmediata de los mercados internacionales. Esa mayor previsibilidad fortalece el perfil crediticio y es una señal favorable para la deuda soberana", dijo.

En tanto desde Max Capital señalaron algunas dudas, más allá de que en términos generales ven un programa que "parece factible y está en línea con nuestras expectativas". Sin embargo, platean que "los años electorales suelen presentar desafíos en dos frentes: i) las tasas de rollover tanto de los instrumentos en pesos como de los Bonar podrían ser inferiores a las esperadas o resultar más costosas; y ii) las compras de dólares al BCRA podrían dificultar la acumulación de reservas netas el próximo año, dependiendo del balance de pagos, en un contexto en el que las importaciones y las salidas financieras podrían adelantarse antes de las elecciones como parte del proceso habitual de dolarización de carteras", explicaron.

En Wall Street, las acciones argentinas cerraron ayer martes con mayoría de bajas y retrocesos de hasta casi 7%. Bioceres cayó 6,9%, Loma Negra perdió 4,3% y también operaron en rojo otros papeles ligados al sector financiero, energético y de consumo. En la plaza local, el S&P Merval retrocedió 1,3%, en una rueda marcada por la toma de ganancias.

La lectura entre operadores es que el mercado empezó a separar la deuda de las acciones.

En este sentido, los bonos se benefician directamente si baja la percepción de riesgo de default o reperfilamiento. Las acciones, en cambio, necesitan además señales de recuperación de la economía real, mejora del crédito, recomposición del consumo y balances que justifiquen las valuaciones después del rally previo.

Por eso, la caída de los ADRs no implica necesariamente un cambio de clima contra la Argentina, sino una pausa en activos que venían con fuerte recorrido. Con el riesgo país en mínimos y parte de las buenas noticias ya incorporadas en precios, algunos inversores aprovecharon para tomar ganancias y esperar nuevos datos antes de volver a posicionarse.

El tipo de cambio

El dólar, en tanto, volvió a ser el termómetro de las dudas. Las principales consultoras corrigieron hacia arriba sus proyecciones y esperan un tipo de cambio de $1.673 para diciembre. La expectativa de mayor dólar convive con un escenario de menor riesgo financiero, pero refleja que los inversores todavía buscan cobertura.

La explicación es simple: que mejoren las reservas no elimina la discusión cambiaria. El mercado sigue mirando si el tipo de cambio acompaña la inflación, si el BCRA podrá sostener el ritmo de compras, qué ocurrirá con la demanda de dólares en la previa electoral y cuánto margen tendrá el Gobierno para evitar saltos bruscos sin resignar competitividad.

La frase que sobrevuela en las mesas de dinero es que la incertidumbre suele pegar más que las malas noticias. El programa financiero ayudó a reducir una parte de esa incertidumbre, especialmente sobre la deuda. Pero todavía quedan abiertas otras preguntas: cómo seguirá la acumulación de reservas, qué pasará con la actividad económica y hasta dónde podrá llegar el dólar sin comprometer la desinflación.

Cómo abre hoy el dólar oficial, último día hábil de la semana para el mercado local

El dólar oficial abrirá este miércoles 8 de julio a $1.461,14 para la compra y $1.513,07 para la venta en el Banco Nación, en una rueda en la que el mercado seguirá atento a la evolución de las reservas y a la reacción de los financieros tras los últimos anuncios económicos en tanto es el último día hábil de un fin de semana para que para muchos será XXL por el feriado de mañana, 9 de julio y el feriado puente del día 10. Los mercados de hecho no operarán ambos días, volviendo a la rutina el día lunes 13.

En el segmento informal, el dólar blue arrancará a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, mientras que el mayorista se ubicará en $1.483 y $1.492, respectivamente. En tanto, las cotizaciones financieras comenzarán con el MEP en $1.529,19 y el contado con liquidación en $1.573,26, mientras que el dólar tarjeta se mantendrá en torno a $1.969,50.

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