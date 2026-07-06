El campo liquida menos dólares y le baja el ritmo a la acumulación de reservas del Banco Central

Desde que comenzó el año, el Banco Central encadenó 120 ruedas compradoras de dólares que sumaron US$ 11.200 millones a las reservas, con un promedio de US$ 93 millones diarios. Uno de los principales factores para alcanzar este logro fue el aporte de divisas por parte de las exportaciones agroindustriales, fundamentalmente de soja, maíz y trigo.

En los últimos días de junio y los primeros de este mes comenzó a verse una dinámica diferente. Según Max Capital, el ritmo promedio de compras de los últimos cinco días descendió a US$ 34 millones, el nivel más bajo registrado desde el inicio del programa de compras.

Esta caída coincide con un aumento en el precio del dólar oficial, que escaló 5%, rompiendo la barrera de los $1.500. "El mercado atribuye la presión cambiaria al fin de la liquidación de la cosecha gruesa", indicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital.

El complejo agroexportador liquidó US$ 3.007 millones durante junio, lo que representa una caída de 18% con respoecto al mismo mes del año pasado. Entre enero y junio, el acumulado alcanza los US$ 15.768 millones, por debajo de los US$ 18.303 millones del mismo período de 2025, marcando caída cercana al 14% interanual.

La confianza del campo mejoró pero no se refleja en la intención de invertir

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario explicaron que ello se debió a que en el primer semestre de 2025 estuvo vigente una reducción temporaria de los derechos de exportación, lo cual incentivó la comercialización por parte del productor y elevó el ingreso de divisas en aquel período. “Esto configuró una base de comparación exigente para el acumulado del corriente año".

Por otro lado, "en septiembre de 2025 rigió la eliminación temporaria de retenciones, que adelantó el ingreso de divisas en ese mes, pero redujo el monto liquidado en los meses subsiguientes. Este efecto se sintió con particular intensidad en el último tramo de 2025, con liquidaciones por debajo del promedio en el trimestre octubre-diciembre, y se prolongó hacia los primeros meses de 2026”, añadió la entidad.

Cuántos dólares quedan por liquidar

De acuerdo con el análisis de Dante Romano, Profesor Centro de Agronegocios Universidad Austral, todavía quedan por liquidarse US$ 1.127 millones de trigo, US$ 3.970 millones de maíz y alrededor de US$ 16.200 millones de soja. Sobre este cultivo, Romano estima que los productores retendrán una parte de la cosecha que equivaldría a US$ 5.000 millones. Con esos números, quedarían por liquidarse US$ 16.000 millones hasta fin de año.

Nehuen López, analista de mercados agrícolas de Grassi S.A., comentó a PERFIL que “lo que entra en juego de ahora en más es la decisión del productor de vender o no. Los precios tanto locales como internacionales no han mostrado grandes oportunidades, en un contexto donde todo se esta reacomodando luego del conflicto en Ormuz. Y en un mercado que se encuentra muy bien abastecido de suministros. Por otro lado, la clave en soja sigue siendo la decisión o no de compras del gigante asiatico (China) hacia EE.UU”.

El analista añadió que “el tipo de cambio estuvo bastante tranquilo durante el primer semestre y, una vez pasada la estacionalidad del agro, tendría cierta lógica que comience a repuntar, pero nada descabellado ni para perder el control”.

Teniendo en cuenta que en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) se estima el tipo de cambio más cerca de la zona de $1.600 para noviembre, “tendría una importante diferencia contra la banda superior del actual esquema cambiario, que en noviembre debería estar cerca de la zona de los $1.950, sin trasladar tensión al dólar”, añadió López.

Con este contexto, surge la inquietud sobre el cumplimiento de la meta de reservas dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al respecto, el economista Federico Machado expresó: “Actualmente están muy cerca de cumplir la meta de diciembre, de US$ 6.500 millones de reservas internacionales netas. Sin embargo, viene el pago de bonos en unos días y ahí pierden US$ 4.200 millones que se deberán recuperar”.

Y agregó: “Ya estamos viendo un Banco Central mucho menos comprador que el semestre pasado, por eso no será tan fácil per se. Sin embargo, por lo que sabemos, el Tesoro está negociando más financiamiento con garantía de organismos internacional, con lo que llegarían sin problema”.