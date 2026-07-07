El Riesgo País cayó a 406 puntos y alcanzó su nivel más bajo en ocho años

La plaza financiera local extendió su tendencia positiva este martes tras la presentación detallada del programa financiero gubernamental para el período 2026-2027. De acuerdo con los datos técnicos de mercado compilados por la plataforma especializada Rava Bursátil (rava.com), el índice medido por el banco de inversión JP Morgan se ubicó en 406 puntos básicos.

La compresión de las tasas de los bonos soberanos argentinos en dólares reflejó el optimismo de los inversores institucionales ante los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, orientados a despejar las dudas sobre el financiamiento de los vencimientos de deuda y las proyecciones de una inflación de junio estimada entre el 1,8% y el 1,9%.

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A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

El Riesgo País de la Argentina cotizó hoy, martes 7 de julio de 2026, a 406 puntos básicos a las 17:54 hs, manteniéndose en los rangos mínimos de la serie histórica desde abril de 2018. En el inicio de la jornada comercial, el indicador bursátil registró un valor de apertura de 408 puntos básicos, replicando la marca de clausura de la rueda previa. Durante el transcurso de las negociaciones de renta fija, el índice operó con estabilidad institucional anotando un techo máximo de 409 puntos básicos y un piso intradía de 406 puntos básicos, valor en el cual confluyeron las órdenes de compra sobre los títulos Globales para sellar el resultado técnico al término de la rueda.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La evolución del índice EMBI durante el tramo final de junio y la primera semana de julio evidenció un quiebre de tendencia caracterizado por una marcada apreciación de los activos públicos. A fines de la semana previa, el Riesgo País se encontraba estabilizado en la zona de los 415 puntos básicos tras procesar las inyecciones de liquidez y la recompra de pasivos. Este comportamiento interrumpió la meseta previa donde el índice oscilaba en rangos superiores, brindando una señal de mayor sostenibilidad a las paridades de los bonos en dólares y los instrumentos vinculados a la cotización soberana.

El punto de inflexión operativo más relevante se consolidó durante la rueda del lunes 6 de julio de 2026, cuando el indicador de JP Morgan experimentó un fuerte recorte técnico y quebró las resistencias previas al descender de forma neta hasta los 408 puntos básicos. Dicho retroceso estuvo directamente asociado a la presentación formal del esquema económico oficial, el cual incluyó los mecanismos de refinanciación de deudas intra sector público, la proyección de compras de divisas al Banco Central y acuerdos de financiamiento externo para los años subsiguientes.

Con el resultado registrado este martes 7 de julio en los 406 puntos básicos, la deuda argentina acumula una compresión sostenida en sus primas de rendimiento. Dentro de las estadísticas generales de 2026 publicadas en rava.com, el indicador totaliza 112 ruedas operativas formales en lo que va del año. En este recorrido, el Riesgo País fijó su techo máximo anual en 637 puntos básicos mientras que su mínimo de base previa se situaba en 484 unidades, arrojando una variación acumulada negativa del -6,8% anual que expone la sostenida recuperación de la confianza de los acreedores internacionales en la capacidad de pago soberana.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País, denominado técnicamente en los mercados globales como EMBI (Emerging Markets Bond Index), constituye un indicador de referencia financiera diseñado y actualizado diariamente por el banco de inversión estadounidense JP Morgan. Este instrumento estadístico tiene la función específica de calcular el diferencial de tasa de interés que debe convalidar un Estado calificado como economía emergente al emitir obligaciones negociables en los mercados internacionales, tomando como base de comparación el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

La elección de los títulos soberanos de la administración norteamericana obedece a un axioma del mercado financiero global, el cual considera a estos instrumentos como activos financieros sustancialmente libres de riesgo de impago o default. La unidad matemática aplicada para expresar el Riesgo País se estructura mediante puntos básicos; bajo esta convención metodológica, cada bloque de 100 puntos básicos representa un 1% de tasa de interés anual adicional o sobretasa que el país emisor debe ofrecer por sobre el rendimiento de la deuda de referencia estadounidense.

Consecuentemente, cuando el indicador para la economía argentina se posiciona en 406 puntos básicos, la lectura del mercado establece que el país requiere convalidar una penalidad de tasa del 4,06% por encima de los bonos norteamericanos para captar capitales. Los movimientos descendentes de este índice se fundamentan de manera directa en variables macroeconómicas clave que ponderan las mesas de inversión, entre las que destacan la consistencia del superávit financiero del sector público, el fortalecimiento de las reservas brutas del Banco Central y el horizonte previsible de cumplimiento de los servicios de deuda externos.