El Riesgo País argentino desciende a 408 puntos básicos tras los anuncios del programa financiero

El indicador del Riesgo País de la Argentina reflejó este lunes un retroceso en sus niveles de cotización luego de que el Ministerio de Economía detallara el esquema para afrontar los vencimientos de deuda soberana de los próximos dos años. De acuerdo con los registros provistos por la plataforma financiera Rava Bursátil, el índice elaborado por el banco JP Morgan finalizó la rueda bursátil en 408 puntos básicos.

El dólar alcanza su mayor nivel del año mientras los activos argentinos siguen al alza en Wall Street

La caída del indicador se acopló a un contexto de repunte generalizado en los activos locales, donde las acciones de empresas argentinas en Wall Street registraron marcadas subas y los bonos soberanos extendieron sus ganancias.

El indicador de JP Morgan abrió la sesión sin variaciones frente al cierre anterior, marcando una apertura fija de 415 puntos básicos. Durante la rueda, el valor máximo alcanzado se posicionó en esa misma línea de largada de 415 puntos, mientras que la sostenida demanda de los títulos públicos argentinos empujó el índice hacia un piso mínimo diario de 408 puntos básicos, nivel que finalmente selló el resultado definitivo de la jornada comercial.

Este lunes 6 de julio, el equipo económico del gobierno de Javier Milei dio a conocer el programa financiero hasta 2027. El propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sostuvo, previendo un segundo mandato de Milei, que el objetivo para “el fin del segundo mandato es que Argentina sea investment grade”. En este sentido, aseguró que el regreso del país a los mercados internacionales no es un objetivo, sino “una opción” gubernamental.

Según Caputo,

El ministro Luis Caputo señaló: “hay que entender que desde el día uno este es un Gobierno que optó por cumplir con todas las obligaciones”. Asimismo, marcó que “la nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar el capital de la deuda heredada”.

En relación a esto, resaltó que “los intereses se pagan con superávit fiscal” y contó que “la mayoría refinancia capital e intereses, nosotros solo refinanciamos el capital. Esto es importante porque la deuda se mide entre cantidad de deuda y PBI. Si la deuda es creciente esa ratio aumenta y te vuelve intertemporalmente insolvente. En el caso nuestro no hay opción y lo que siempre se ha decidido es que el ratio deuda-PBI sea cada vez más bajo para ser intertemporalmente solvente. Manteniendo deuda y cancelando, ese ratio se hace menor y el peso de la deuda respecto de la economía es cada vez más bajo”.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del índice medido por el JP Morgan durante la última semana consolidó un fuerte quiebre de tendencia a la baja en el mercado de capitales. El lunes 29 de junio de 2026, el indicador de desconfianza financiera había comenzado el período cotizando en 431 puntos básicos al cierre, habiendo tocado un valor máximo intradía de 437 unidades en esa misma sesión. Con el transcurrir de las ruedas comerciales, los títulos públicos registraron mejoras que comprimieron el indicador a 426 puntos básicos el martes 30 de junio de 2026, jornada que dio por concluido el primer semestre del año.

El inicio del mes de julio profundizó de manera continua el sendero de retroceso para el índice de perfil crediticio soberano de la Argentina. El miércoles 1 de julio de 2026, el indicador bursátil finalizó la rueda en un nivel de 421 puntos básicos, mientras que el jueves 2 de julio aceleró su caída para estacionarse en los 415 puntos básicos. El viernes 3 de julio de 2026, la plaza financiera mantuvo una calma absoluta sin variaciones operativas, repitiendo exactamente la misma cotización de cierre fija de 415 puntos básicos.

En lo que va del año corriente, el índice acumula un total de 112 ruedas operativas formales dentro de los registros bursátiles. Durante este período anual, el indicador financiero estableció su valor máximo en las 637 unidades, mientras que el piso mínimo absoluto del año se ubicó en los 484 puntos básicos, lo que arroja una variación acumulada negativa del -6,8% anual.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País, técnicamente denominado EMBI (Emerging Markets Bond Index), es un indicador económico elaborado por el banco de inversión estadounidense JP Morgan. Este índice tiene como objetivo prioritario medir el diferencial de tasas de interés que debe abonar un Estado emergente por colocar su deuda soberana en los mercados financieros internacionales, tomándose como parámetro de comparación directa el rendimiento que ofrecen los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

Dado que las obligaciones emitidas por el Tesoro estadounidense son consideradas por el consenso financiero internacional como el activo más seguro del mundo y, por lo tanto, libre de riesgo de impago, su tasa actúa como la base del sistema económico internacional. La unidad de medida del Riesgo País se expresa a través de puntos básicos, donde cada 100 puntos de diferencia técnica equivalen exactamente a un 1% de tasa de interés adicional o sobretasa financiera que el país emisor debe convalidar ante los acreedores.

De esta manera, cuando la cotización de la deuda de la Argentina se ubica en un nivel de 408 puntos básicos, el mercado determina que el país tendría que convalidar un rendimiento de 4,08% por encima de la tasa estadounidense para captar financiamiento. La reducción sistemática de este índice refleja una mejora sustancial en las expectativas de los inversores respecto a la solvencia fiscal, la acumulación de reservas internacionales y el estricto cumplimiento de los compromisos crediticios asumidos por el Estado.