Caputo presenta el programa financiero hasta 2027 con foco en los vencimientos en dólares y el riesgo país

El ministro de Economía, Luis Caputo, presenta este lunes el programa financiero hasta 2027, el esquema con el que el Tesoro buscará cubrir los vencimientos en moneda extranjera hasta el final del mandato de Javier Milei. El anuncio llega al inicio de una semana corta, con los bonos y el riesgo país bajo observación. El indicador de JP Morgan cerró el viernes en 415 puntos básicos, su nivel más bajo desde 2018 y desde el comienzo de la gestión libertaria.

La duda que Economía quiere despejar es cómo se pagarán los compromisos en dólares que vencen entre junio de 2026 y diciembre de 2027. Según estimaciones de la consultora 1816, ese monto asciende a USD 30.700 millones. De ese total, USD 7.400 millones corresponden a lo que resta de 2026 y USD 23.300 millones se concentran en 2027, el año electoral en el que Milei buscará la reelección.

Los vencimientos que debe cubrir el Tesoro

Los pagos se reparten entre bonistas privados, organismos internacionales y operaciones del Banco Central. Para lo que queda de 2026, el Gobierno debe afrontar USD 3.900 millones por bonos Globales y Bonares en manos privadas, USD 2.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, USD 200 millones con el Club de París y USD 1.400 millones en operaciones de Repo del BCRA.

En 2027, la carga aumenta. Los vencimientos con privados por Globales y Bonares suman USD 10.400 millones, mientras que los pagos al FMI llegan a USD 5.900 millones. A eso se agregan USD 300 millones con el Club de París, USD 1.500 millones en Bopreales y USD 5.200 millones en Repos del BCRA.

Caputo presenta el plan para cubrir la deuda hasta 2027

Economía llega al anuncio con una parte del financiamiento ya reunida. Al 1 de julio, el Tesoro juntó USD 3.904 millones mediante licitaciones de Bonares y compras recientes, fondos que quedaron depositados en el Banco Central. También obtuvo garantías internacionales del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, mientras espera una aprobación del directorio de la CAF prevista para el 22 de julio, que permitiría acceder a financiamiento privado a seis años por casi USD 4.000 millones.

Repos, organismos y respaldo de Estados Unidos

Otro movimiento relevante fue la cancelación total de operaciones de pase pasivo del Banco Central por USD 6.000 millones y la firma de una nueva operación por el mismo monto con diez bancos internacionales. Ese Repo vence en septiembre de 2028 y le permite al BCRA estirar plazos y bajar presión sobre los próximos pagos. La decisión aparece como una de las piezas que el equipo económico mostrará dentro del programa financiero.

Según 1816, al sumar los recursos del Tesoro, las garantías internacionales y el probable rollover de los Repos, el país contaría con USD 13.100 millones para cubrir los próximos compromisos. Todavía quedarían por financiar USD 17.600 millones para completar la totalidad de los vencimientos hasta diciembre de 2027. Esa brecha es el punto que Caputo deberá explicar.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, anticipó que el programa será “muy conservador” en supuestos, colocaciones y fuentes de financiamiento. También habló de “opcionalidades” para distintos escenarios y de la construcción de colchones de liquidez para llegar a 2027 con más dólares en el Banco Central. En esa línea, remarcó que el esquema contará con respaldo de Estados Unidos, como ocurrió antes de la elección legislativa de 2025.

El riesgo país, primer termómetro del anuncio

En Economía confían en que el anuncio ayude a bajar la percepción de riesgo sobre los vencimientos de 2027. “El programa es bien conservador, pero desmitifica el problema del 2027. Todo está financiado y 2027 es más fácil que este año”, señalaron fuentes oficiales. La reacción dependerá de los instrumentos que se anuncien y de cuánto convenza el esquema.

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El horario del anuncio también es seguido de cerca por operadores e inversores. En el Ministerio de Economía todavía no había una definición oficial sobre el momento exacto de la comunicación, aunque el director del BICE y asesor económico Felipe Núñez señaló que la presentación sería antes de la apertura de los mercados. La intención es que los operadores conozcan el plan antes de la apertura de la rueda.

El indicador cerró el viernes en 415 puntos básicos y el equipo económico aspira a que una buena recepción lo acerque al terreno de los 300 puntos. Ese umbral es clave para la estrategia oficial: abriría una ventana más favorable para volver a colocar deuda en los mercados internacionales.

Con la presentación, Caputo intentará mostrar que los vencimientos de 2026 y 2027 están cubiertos o encaminados, y que el Gobierno puede llegar al año electoral con más reservas, menos pesos disponibles para presionar sobre el dólar y respaldo externo. La primera respuesta aparecerá en los bonos y en el riesgo país apenas abra la rueda.

DCQ