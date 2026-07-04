BCRA renovó Repos con bancos y pateó vencimientos hasta 2028

El Banco Central (BCRA) anunció ayer la renovación de los préstamos Repos con bancos internacionales por US$ 6.000 millones que vencían antes de las elecciones de 2027. La operación financiera es como un préstamo de corto plazo, consiste en la entrega de un activo financiero, en este caso dólares, y la obligación de devolverlo en un determinado plazo, con un costo, es decir, una tasa de interés. A su vez, quien recibe estos activos entrega otros activos como “garantía”.

El BCRA refinanció deuda con bancos internacionales bajo esta modalidad hasta septiembre de 2028. La entidad monetaria adquirió estos pasivos en tres operaciones entre enero 25 y principios de este año. Los compromisos estaban estipulados pagar en octubre de 2026 (US$ 1.000 millones ), enero de 2027 (US$ 4.000 millones) y abril 2027 (US$ 1.000 millones). Con esto, el equipo económico busca llevar tranquilidad a los mercados de cara al año que viene, con abultados vencimientos y marcado por las tensiones típicas de los períodos electorales.

“Esta medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local. Además de mejorar el perfil de vencimientos del BCRA, esta operación permitió bajar el costo de financiamiento nuevamente y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes”, destacó el Central en el comunicado. Y agregó: “Al igual que en la última transacción, esta operación se instrumentó utilizando títulos Bonar disponibles en la cartera del Banco Central. En la subasta realizada el 30 de junio, el Central recibió ofertas por US$ 8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA”.

En virtud de esta operación, la entidad presidida por Santiago Bausili abonará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR-USD más un spread del 4%. “El BCRA continuará implementando acciones destinadas a sostener el equilibrio macroeconómico y monetario alcanzado, fortalecer su balance y consolidar un entorno de previsibilidad y estabilidad”, cerró el texto oficial.

El Gobierno apuesta a extender los vencimientos con nueva deuda. “El relato financiero choca con la realidad del bolsillo: un país endeudado hasta el cuello difícilmente pueda ofrecer estabilidad a largo plazo”, apuntó en redes sociales Carlos Castagneto, diputado nacional de Unión por la Patria.

La City sigue de cerca las fuentes de dólares que conseguirá el Gobierno para cubrir las necesidades de pago. En 2027, a pesar de despejar los compromisos de los Repos con los bancos, el equipo económico enfrenta vencimientos de los cuales US$ 7.399 millones son con el FMI, otros US$ 9.696 millones corresponden a pagos a bonistas por Bonares y Globales, y US$ 4.238 millones del Bopreal.

A eso se le suma la demanda de ahorristas minoristas, que se potencia en año electorales. Para tener un parámetro, el año pasado los argentinos se dolarizaron por US$ 22.310 millones.

“Lo que hoy está mirando el mercado es la capacidad de pago y refinanciación. En ese frente, 2026 aparece bastante más ordenado, aunque 2027 vuelve a plantear un desafío mayor por el volumen de vencimientos y el contexto electoral”, sostuvo a PERFIL Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

El lunes se anunciará el programa financiero del Tesoro para 2026-2027. El anuncio estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo. Así lo informó en el programa de streaming “Las tres anclas” el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien además explicó que lo que se expondrá es el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las fuentes de financiamiento que se emplearán.

El dólar oficial minorista subió por tercera semana al hilo

El dólar oficial minorista subió por tercera semana consecutiva y cerró a $ 1.510 en la pizarra del Banco Nación. Así, se ubicó en los valores más altos en ocho meses, desde el 24 de octubre del año pasado cuando cotizó a $ 1.515.

Hacia adelante, la pregunta que ronda en el mercado es si, de cara al segundo semestre, la estacionalidad se hará sentir, donde no se contará con la liquidación fuerte del campo, y restará saber si las exportaciones de energía y minería podrán compensar. En este último punto, la caída del precio del barril de petróleo también es un factor que sumará menos dólares en los próximos meses.

“En la segunda mitad del año puede haber mayores tensiones por la pérdida de impulso del agro. Sin embargo, es posible que la estacionalidad sea menos negativa que en años previos por el mayor aporte potencial de los sectores energético y minero”, sostuvo la consultora LCG.