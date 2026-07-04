La industria enfrenta nuevos desafíos ante merma de la producción

La decisión de Techint de desvincular a 150 trabajadores de su planta Tenaris SIAT de Valentín Alsina volvió a poner en agenda los desafíos que enfrenta la industria argentina. En un nuevo informe, el Observatorio de la Industria de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Buenos Aires profundizó el seguimiento que viene realizando sobre la evolución del entramado productivo nacional y analizó los factores que explican la situación actual del sector siderúrgico.

Desde el organismo sostienen que el caso Techint debe interpretarse dentro de una tendencia más amplia, caracterizada por una menor demanda interna, el crecimiento de las importaciones industriales y una competencia internacional cada vez más intensa.

El informe señala que la pérdida de puestos de trabajo responde a una combinación de factores económicos y comerciales que afectan la competitividad de la industria siderúrgica. Entre ellos se encuentran la mayor presencia de productos importados, la caída de la demanda interna y el incremento de la competencia con bienes provenientes principalmente de China. También incidió la pérdida de licitaciones internacionales relacionadas con obras energéticas estratégicas, entre ellas algunos proyectos vinculados con Vaca Muerta.

“Los indicadores muestran que el caso de Techint no puede analizarse de manera aislada. Observamos una combinación de factores que viene afectando la competitividad de la industria: una menor demanda interna, una mayor presión de las importaciones y una caída sostenida de la producción en sectores estratégicos como el siderúrgico”, señaló el ingeniero Germán Suppo, director del Observatorio. “El empleo suele ser la última variable en ajustarse, por eso los despidos reflejan un proceso que comenzó mucho antes”, agregó.

Los datos relevados muestran que la producción de acero registró en abril de 2026 una caída interanual del 19,3% y quedó un 5,2% por debajo del nivel alcanzado durante el mismo mes de 2024. Las elaboraciones de laminados en caliente disminuyeron un 23,2% interanual, mientras que las de laminados en frío se redujeron un 7,5%. En paralelo, entre enero y mayo de 2026 las importaciones de tubos de acero y accesorios crecieron un 19,6% respecto del mismo período del año anterior.

Agencias