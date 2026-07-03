Daniel Sticco: "El Gobierno no tiene apuro para volver al mercado de deuda porque ya tiene cubiertos los vencimientos"

Los mercados financieros siguen de cerca la posibilidad de que Argentina vuelva a emitir deuda en el exterior, aunque, según el periodista económico Daniel Sticco, el Gobierno considera que todavía no es el momento adecuado. "Los analistas están ansiosos que la Argentina vuelva al mercado de deuda internacional para tener un parámetro más realista sobre cuál es el nivel de riesgo país", afirmó.

El especialista explicó que el descenso del riesgo país refleja una mejora en la percepción de los inversores, aunque todavía persiste la incertidumbre electoral. "El Gobierno le dice: ya tengo cubiertos los vencimientos de aquí a principios del 2027. ¿Para qué apurarnos? Vamos paso a paso", señaló.

Además, destacó que el Ejecutivo considera elevada la tasa que debería pagar hoy para financiarse. "El equipo económico considera que todavía es una tasa muy alta", remarcó, al tiempo que valoró la renovación del préstamo "repo" del Banco Central con más bancos y mejores condiciones como una señal de confianza hacia los mercados.

El dólar, las reservas y el escenario financiero

Sobre la reciente suba del tipo de cambio, Sticco la atribuyó a factores estacionales e internacionales. "Hay dos fenómenos que están explicando por qué el dólar saltó en el curso de junio", explicó, al mencionar el cobro del aguinaldo y el fortalecimiento global del dólar.

No obstante, transmitió una visión de estabilidad hacia las próximas semanas. "Se calcula que a partir del 15 de julio aproximadamente se va a estabilizar", aseguró, al tiempo que estimó que la cotización podría volver a ubicarse en torno a los $1.480 o $1.490.

Respecto de las reservas, sostuvo que la desaceleración en la liquidación del agro responde a cuestiones estacionales y anticipó una recuperación. "Es muy probable que vuelva a acelerar la liquidación y el Banco Central va a poder retomar el ritmo de compras de 50, 80, hasta 100 millones de dólares diarios", indicó.

Reforma del Banco Central y eliminación del cepo

Consultado sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Sticco respaldó la iniciativa oficial. "Primero, es una medida acertada", afirmó, y sostuvo que el objetivo debe ser "volver a los objetivos primarios del Banco Central", preservando el valor de la moneda y evitando el financiamiento del déficit fiscal.

También consideró que la eliminación total del cepo cambiario llegará de manera gradual. "Cuanto más se consolide la estabilidad macroeconómica y el orden monetario y fiscal, la Argentina va a poder terminar de eliminar lo que queda del cepo cambiario", explicó.

Finalmente, aseguró que el escenario actual muestra una recuperación de la confianza. "Hoy, claramente, los argentinos están confiando más en el peso que en el pasado", concluyó.