Caputo presenta el plan para cubrir la deuda hasta 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el próximo lunes el programa financiero del Tesoro para 2026 y 2027, una hoja de ruta con la que el Gobierno de Javier Milei intentará despejar una de las principales incógnitas que siguen de cerca los mercados: cómo afrontará los vencimientos de deuda en dólares hasta el final del mandato presidencial y qué herramientas utilizará para fortalecer su posición financiera.

La presentación se produce en un contexto en el que el oficialismo busca consolidar la estabilidad macroeconómica luego del levantamiento de las restricciones cambiarias, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la recuperación gradual del acceso al financiamiento externo. Al mismo tiempo, los inversores mantienen la atención puesta sobre la evolución de las reservas internacionales y la capacidad del Tesoro para afrontar sus compromisos sin generar tensiones sobre el mercado cambiario.

Según trascendió, el plan detallará de dónde provendrán los dólares necesarios para cubrir los pagos de deuda hasta 2027 y cuáles serán los denominados "amortiguadores financieros", mecanismos destinados a reducir los riesgos ante eventuales escenarios de volatilidad económica y financiera.

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Entre las herramientas que evalúa el equipo económico figuran una mayor disponibilidad de liquidez en dólares, nuevas líneas de financiamiento, refinanciaciones anticipadas de vencimientos y otras operaciones destinadas a fortalecer la capacidad de pago del Estado sin depender exclusivamente de las reservas del Banco Central.

Un plan para despejar las dudas del mercado

El anuncio será seguido de cerca por bancos, fondos de inversión y analistas financieros, ya que permitirá conocer con mayor precisión la estrategia oficial frente a un calendario de vencimientos de deuda que se vuelve más exigente a partir de 2027.

Durante los últimos meses, el Gobierno avanzó en distintas operaciones para fortalecer su perfil financiero, entre ellas la renovación de préstamos repo con bancos internacionales, nuevas emisiones de deuda y una estrategia orientada a recuperar el acceso a los mercados voluntarios de crédito.

El objetivo es transmitir previsibilidad sobre la administración de la deuda pública y demostrar que el Tesoro cuenta con un esquema de financiamiento que le permitirá cumplir con sus obligaciones sin comprometer la estabilidad cambiaria ni incrementar la presión sobre las reservas internacionales.

Uno de los mayores desafíos aparece en 2027, cuando coincidirán importantes vencimientos de bonos soberanos en dólares con pagos al FMI. Ese escenario obliga al Ministerio de Economía a planificar con anticipación las fuentes de financiamiento y reforzar la confianza de los mercados.

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La acumulación de reservas internacionales continúa siendo uno de los puntos más observados tanto por el mercado como por el organismo multilateral. En ese marco, la estrategia oficial combina el equilibrio fiscal, el acceso al crédito, nuevas colocaciones de deuda y distintas operaciones financieras destinadas a fortalecer el balance del Tesoro.

Con esta presentación, Luis Caputo buscará ofrecer una señal de mediano plazo sobre la sustentabilidad del programa económico y demostrar que el Gobierno cuenta con una planificación para afrontar los compromisos de deuda hasta el final del mandato de Javier Milei, uno de los factores que los inversores consideran centrales para evaluar la continuidad de la estabilidad financiera.

RG/ML