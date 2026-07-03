Expectativas ante una semana clave: el Gobierno revelará su plan para pagar la deuda en dólares

El equipo económico anunció que el próximo lunes 6 de julio presentará el plan que tiene armado para afrontar todos los vencimientos de deuda en dólares de 2026 y 2027, asegurando que el financiamiento ya está previsto. La decisión de Economía fue anunciada por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y se complementa con el anuncio realizado este viernes 3 del nuevo repo con bancos internacionales por 6000 millones de dólares, tras haber cancelado el REPO anterior. Sin duda, las medidas apuntan en la dirección de anclar expectativas y darle previsibilidad al mercado sobre la hoja de ruta que planea seguir el ministro y su equipo.

Cae el riesgo país, pero Luis Caputo enfrenta ruidos financieros y pone al BCRA a calmar al dólar

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, anticipó que el anuncio sobre el programa financiero se realizará el lunes próximo y contará con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del viceministro José Luis Daza. El objetivo será mostrar cómo el Tesoro nacional planea cumplir con las obligaciones en moneda extranjera hasta el final del mandato de Javier Milei.

El primer vencimiento relevante aparece en el corto plazo: el próximo 9 de julio el Gobierno deberá afrontar pagos por unos US$ 4.300 millones. A ese compromiso se suman vencimientos de montos similares en enero y julio de 2027. Por eso, el mercado viene siguiendo de cerca no sólo la capacidad de pago inmediata, sino también la estrategia para cubrir los compromisos del año electoral.

El Gobierno busca despejar dudas sobre 2026 y 2027

Durante un streaming oficialista, Furiase sostuvo que el plan apunta a mostrar que el financiamiento está “completamente cerrado” tanto para 2026 como para 2027. En el equipo económico describen el esquema como un programa “muy conservador” en los supuestos de nuevas colocaciones.

La idea oficial es construir “colchones” durante 2026 para llegar con más margen a 2027. En el Palacio de Hacienda entienden que, si logran mostrar que los pagos están cubiertos, podrán reducir la incertidumbre sobre la deuda soberana, sostener la mejora de los bonos y consolidar la baja del riesgo país, que en los últimos días se ubicó en la zona de los 415 puntos básicos, mínimos de varios años.

Furiase también remarcó que 2027 sería “menos desafiante” que 2026 en términos de las fuentes de financiamiento necesarias. Esa frase apunta a un punto central: el Gobierno quiere convencer al mercado de que no enfrenta un bache financiero inmanejable y que puede cumplir sin volver a una situación de estrés cambiario o de refinanciación forzada.

Por otra parte, el equipo económico buscará remarcar que no está obligado a salir a colocar deuda en los mercados internacionales si las tasas no resultan convenientes. Furiase afirmó que el Gobierno viene explorando “fuentes de financiamiento alternativas” a costos más bajos.

En ese marco, el endeudamiento bajo ley extranjera aparece como una opción, pero no como una obligación. El mensaje busca evitar que el mercado interprete que Argentina debe convalidar cualquier tasa para conseguir dólares. La estrategia oficial es mostrar flexibilidad: usar colocaciones, organismos, préstamos u otras alternativas según las condiciones financieras disponibles.

La presentación del lunes será relevante porque llega en un momento de mejora de los activos argentinos. Los bonos en dólares vienen recuperando precio y el riesgo país perforó niveles que no se veían desde hace años. Pero esa mejora necesita una confirmación: que el Tesoro explique con números cómo piensa cubrir los vencimientos más pesados.

El nuevo REPO por 6000 millones de dólares hasta 2028

El Banco Central cerró una nueva operación de REPO por u$s 6.000 millones con diez bancos internacionales y logró estirar hasta septiembre de 2028 los vencimientos que originalmente estaban previstos para 2026 y 2027. La entidad canceló la totalidad de sus operaciones vigentes y las reemplazó por una nueva transacción por el mismo monto, con el objetivo de mejorar su perfil de liquidez en moneda extranjera y reducir presión sobre el calendario financiero de los próximos años.

La operación fue instrumentada con títulos BONAR que el BCRA tenía en cartera y recibió una demanda superior al monto licitado: en la subasta del 30 de junio, las ofertas llegaron a u$s 8.250 millones. Según informó la autoridad monetaria, el nuevo acuerdo también permitió bajar el costo de financiamiento y ampliar la cantidad de bancos participantes. La tasa pactada será equivalente a SOFR en dólares más un spread de 4%.

¿Qué número anticipan las consultoras de inflación?

El movimiento llega en una semana en la que el Gobierno busca ordenar las expectativas sobre su capacidad de pago en dólares. Al despejar vencimientos del Banco Central hasta 2028, el equipo económico intenta mostrar mayor previsibilidad cambiaria y financiera, en paralelo al programa que Economía presentará para afrontar los compromisos del Tesoro en 2026 y 2027. En el mercado, la señal es leída como un alivio para el perfil de deuda, aunque la atención seguirá puesta en la acumulación de reservas y en la consistencia del plan financiero.

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