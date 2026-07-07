La inflación baja, pero crece la mora de las familias

Estuvo Luis Caputo en la tele. Saben que los funcionarios del Gobierno hablan solamente con comunicadores u operadores cercanísimos al Gobierno. No vemos conferencias de prensa ni reportajes un poco punzantes; vemos conversaciones un poco ridículas.
Ayer Caputo dijo que Manuel Adorni había sido una excusa. Dijo que hubo unos problemas con Adorni que taparon un poco las buenas noticias económicas que hubo.
Que yo sepa, nadie dejó de dar una noticia económica positiva por el caso Adorni. Eso no es cierto.
De hecho, veo la prensa argentina todos los días, hago comentarios sobre Argentina todos los días, veo la televisión argentina todos los días y no he visto que nadie haya evitado un comentario favorable respecto de la macroeconomía argentina por el caso Adorni.
Morosidad en alza: advierten que cada vez más familias se endeudan para afrontar gastos corrientes
Pero el ministro alucinó y cree que se taparon las buenas noticias por el caso Adorni, que, a juicio del ministro, fue una excusa. Y agregó algo más. Dijo: "Seguramente hubiesen encontrado otro Adorni para no decir las buenas noticias".
El ministro cree que hay una conspiración para evitar las buenas noticias.
El ministro, vamos a decirlo en términos argentinos, ha pirado un poco, como Milei. Entonces supone, como los Kirchner, que hay toda una conspiración para evitar las buenas noticias.
Eso es una locura porque no es verdad, pero se ve que en la estratósfera donde viven los funcionarios suponen esta clase de tonterías infantiles.
Y me da mucha pena, porque lo conozco a Luis Caputo, que es un tipo serio que dice estas tonterías.
Porque Adorni no fue una excusa. Adorni fue un caso serio de desprolijidades y corruptelas en el contexto de un Gobierno que se ha presentado como un Gobierno adverso y contrario a ese tipo de prácticas. Y, al haber caído en esas cosas, Adorni naturalmente es un tema. ¿O el ministro le va a explicar a los medios qué cosa es o no es una noticia?
Después dijo otra pavada más, importante: dijo que el precio del tipo de cambio en Argentina se milita. O sea que ve la discusión cambiaria como una cuestión militante, otra alucinación producto de la estratósfera.
Dijo que "si en 1.400 te van a militar atraso cambiario, no te pueden militar preocupación cuando está en 1.500".
No conozco a nadie serio que haya militado ni una cosa ni la otra. La militancia es una cuestión política. Comentar la política cambiaria es una cuestión profesional y cada uno tiene derecho a decir lo que quiera sin militar ninguna cuestión política.
Si el atraso cambiario es bueno o es malo es una cuestión aparte, pero en Argentina ha habido mucha más inflación que devaluación. Eso se llama atraso cambiario. Punto. Fin.
Que al ministro le parezca bien que el tipo de cambio vaya por detrás de la inflación es un asunto del ministro y veremos en el futuro si eso habrá dado buenos resultados o no. Pero no es una cuestión de militancia; acá nadie milita nada.
Lo que él dice es: "Si te quejabas de que estaba en 1.400, ahora no te quejes de que está en 1.500". Nadie se queja.
Está muy encapsulado Caputo. Hace tiempo que está encapsulado, que insulta gente. Lo lamento mucho por él, porque me parece un gran tipo, un tipo serio, que está diciendo tonterías.
Tenemos pronósticos de inflación correspondientes al mes de junio, dato que se conocerá dentro de tres días, el día 10.
Todos los pronósticos que se han conocido dan como máximo 2%, que es mucho en términos internacionales y es muy importante para la Argentina, que ve descender su tasa de inflación.
La última evaluación que presentó ayer el REM, el Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora cada mes el Banco Central, dice que los consultados dan un pronóstico de 2% para junio.
Casi 7 millones de argentinos quedaron afuera del sistema de crédito por el aumento de la mora
Ayer, en el documento que publica todos los lunes el doctor Juan Carlos de Pablo, se indica que la Fundación FIEL, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, estimó que la inflación de junio fue de 2%, y da un 31% anualizado, que en términos globales es una barbaridad y es bastante razonable para la Argentina.
Después tengo una mala noticia, que es que la cuestión del endeudamiento de las familias y de la mora se ha agravado y lleva 19 meses de suba.
Por supuesto, habrá algún arreglo para esto, porque una cosa es que 20 personas no paguen las cuotas en los bancos y otra es que no lo hagan siete millones de argentinos. Es un problema sistémico.
Algo pasa para que un sistema que no tenía semejante nivel de mora ahora la tenga. Por lo tanto, llevamos 19 meses consecutivos de aumento de la mora.
Inclusive hay rescates de los bancos y algunos planes para que esto se vaya acomodando. Veremos cómo sigue.
AS/ff