En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el ex jefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, apareció este fin de semana en un video, festejando el triunfo de la Selección Argentina contra Suiza.

El video que circuló por redes sociales muestra a un grupo de un veintena de personas viendo el partido en un amplio living. Insaurralde agita el brazo al ritmo de canciones de aliento al equipo argentino, mientras fuma un habano.

El fiscal atribuye a Insaurralde los dólares del vestidor y los incorporará a la acusación

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El video fue difundido inicialmente por el periodista Gustavo Mendez. "En el medio del partido me llegó un mensaje de que mirara las redes de tal persona. Me fui al baño e hice la captura antes de que lo borren", explicó en declaraciones a Radio Mitre.

Según indicó el periodista, el video fue registrado en la casa de Rodrigo Fernández Pietro, un empresario de la construcción, a quien llaman el "Príncipe de Puerto Madero".

"Estaban en la casa de él de Puerto Madero, con gente vinculada al rubro: inmobiliarias, arquitectura, leyes, abogados", precisó el periodista. Entre los concurrentes identificó a Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores.

Mendez explicó que varios de los presentes compartieron videos del encuentro. Pero cuando advirtieron la repercusión "pusieron sus redes en privado y borraron el contenido".

La vida oculta de Insaurralde: abogados, ex parejas y juicios

En las imágenes, a Insaurralde se lo ve sentado junto a Fernández Pietro, desarrollador de proyecto en Puerto Madero y también en el exterior.

El empresario tuvo exposición por ser la expareja de la modelo Floppy Tesouro. Según una revelación de la periodista Mercedes Ninci, también habría sido pareja de Jesica Cirio, quien estuvo casada con Insaurralde y grabó los videos de las bolsas de dólares en el famoso vestidor.

LT