Encuesta: Milei mejora por segundo mes consecutivo en el ranking de presidentes de Latinoamérica, pero sigue fuera de los primeros puestos

El presidente argentino Javier Milei volvió a registrar una mejora en su imagen positiva durante julio, de acuerdo con el último Ranking de Presidentes de Latinoamérica elaborado por CB Global Data. Si bien continúa ubicado en la mitad inferior de la tabla regional, el mandatario acumula dos meses consecutivos de crecimiento y muestra una recuperación sostenida respecto de mayo.

Según el relevamiento realizado entre el 3 y el 8 de julio, Milei alcanzó un 38,8% de imagen positiva, lo que le permitió ascender al 14° lugar entre los 18 presidentes evaluados en América Latina. En la medición anterior, correspondiente a junio, había obtenido 37,9% y ocupaba el 13° puesto, mientras que en mayo registraba apenas 34,8%, cuando se ubicaba en el 16° lugar del ranking.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



La evolución muestra una tendencia positiva en términos de aprobación: +4 puntos porcentuales desde mayo y +0,9 puntos respecto de junio. Sin embargo, la mejora en la imagen no se tradujo en un avance dentro del ranking, ya que en julio descendió una posición debido al crecimiento registrado por otros mandatarios de la región.



Consultora Isonomía: "Lo que más creció fueron los 'siperistas', que apoyan al modelo de Milei, pero tienen reservas"

El informe de CB Global Data ubica nuevamente a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, como el jefe de Estado mejor valorado de América Latina con 69,1% de imagen positiva. Lo siguen Claudia Sheinbaum, de México, con 65,5%, y Laura Fernández Delgado, de Costa Rica, con 56,1%. En el extremo opuesto aparecen Delcy Rodríguez, de Venezuela (18,2%), José María Balcázar, de Perú (29,5%), y Bernardo Arévalo, de Guatemala (33,1%).



En el caso argentino, el crecimiento de la imagen presidencial se produce luego de haber tocado uno de sus pisos regionales en mayo. En aquella medición, Milei figuraba entre los tres presidentes peor valorados de América Latina. Un mes después abandonó ese lote y, en julio, consolidó la recuperación al acercarse al umbral del 40% de aprobación.

fl