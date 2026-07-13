Reapareció el exconcejal Ricardo Moreno: "Estoy bajo tratamiento psicológico"

El exconcejal Ricardo Moreno negó vínculos personales con Claudio Barrelier, acusado por el femicidio de Agostina Vega, y aseguró sólo “haber orientado en una oportunidad laboral” al sospechoso del crimen de la adolescente de 14 años.

“He estado callado 40 días esperando de que el proceso investigativo siga adelante, tenga un feliz término, más allá de este horroroso hecho. Me compadezco y me solidarizo con la familia y le envío mis condolencias, mi solidaridad, y realmente siento el dolor de una familia detrás de algo que nunca van a poder superar, que es un ser querido que falte en la casa”, agregó en declaraciones a “El show del Lagarto”.

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La defensa de Ricardo Moreno

“En estos 40, 45 días me he sentido agobiado, he sentido mucha impotencia de ver una maquinaria maliciosa por parte de malos profesionales del periodismo de Buenos Aires que tomaron un objetivo funcional para ellos, que era alguien dedicado a la política para usarlo como martillo para pegarle a la gestión del gobernador y del intendente de la ciudad de Córdoba”, afirmó en diálogo con Aldo Guizzardi.

Además señaló que “únicamente en este caso a mí se me menciona por haber orientado en una oportunidad laboral a un joven por el cual me pidió un secretario general de Buenos Aires y donde lo oriente telefónicamente a este joven que había un programa abierto en la Municipalidad de Córdoba para los servidores urbanos y que podía acercarse ahí previo a cumplimentar algunos requisitos como el certificado de buena conducta y otros requisitos que le pedía”.

“De ahí en más, hace cuatro años atrás que no era ni siquiera concejal, este joven lo encontré en distintos actos de la política de Córdoba y me manifestó que había ingresado a trabajar como servidor público”, recordó Moreno.

“Y le perdí el rastro hasta el año pasado que la madre o la mujer, no recuerdo quién, se apersona al estudio para decir que estaba preso y el estudio asumió la defensa, precisamente una de las abogadas del estudio que me puso de codefensor a mí y así fue que comenzó a defenderlo”, añadió.

“Yo no participé en la indagatoria de Barrelier y la doctora que lo asistió llegó un momento que le solicitó el recupero de la libertad porque no existía peligrosidad procesal, hasta ese momento carecía de antecedentes penales y esos fueron los motivos que el señor fiscal, el señor magistrado de la causa (lo liberara), previo a imponerle una serie de pautas compromisorias que tenía que cumplir y ponerle una fianza de 5 millones de pesos”, precisó el abogado.

“Uno cuando ejerce una labor profesional no sabe, no es adivino para saber qué va a ser la persona que usted atiende después que recupera la libertad. Uno no vive, no convive, no tiene connivencia con esa persona y acá se malinterpretó un montón de cosas, un montón de circunstancias donde el Colegio de Abogados salió fuertemente a respaldar la acción del ejercicio profesional de que no se confunda con la actividad del cliente que uno defiende”, argumentó.

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“Estoy con un tratamiento psicológico”

Al ser consultado sobre si había algún grado de familiaridad de Barrelier con algunos integrantes de su familia, el letrado respondió: “¿De mi familia? No, son acercamientos que hacen los militantes para estar cerca de las personas que quizás le hayan dado una expectativa de posibilidad para que tenga un trabajo, pero hasta ese momento Barrelier carecía de antecedentes penales”.

“Se puede haber acercado (a una de sus hijas) porque los militantes se acercan muchas veces cuando necesitan una circunstancia de esta naturaleza. Yo con el tema de mi hija, han quedado secuelas irreparables”, aseveró Moreno.

Y luego completó: “Yo estoy con un tratamiento psicológico, el otro día fuimos a un restaurante y me sentí incómodo, me sentí incómodo porque todos se daban vueltas y me miraban”.

“No se imagina la impotencia que genera en el ejercicio profesional de que un tipo de Buenos Aires diga que yo estoy vinculado al narcotráfico, a la trata, que Wachitas es mía, que he vinculado a Barrelier, que por poco yo no vivía, dormía al lado de Barrelier”, añadió el exedil en su defensa.

“Ustedes no se imaginan la impotencia de vivir en un complejo en Valle Escondido, y que la gente la vea a mi mujer como la mujer del mafioso, porque le han infectado la cabeza de una manera tal, tan tremenda, tan impiadosa a la sociedad en su conjunto, que la finalidad fue una sola”, insistió.

Moreno consideró que “ya estamos en campaña” y que “esta campaña ya busca a Córdoba como botín político para el 2027, y me usaron a mí como concejal”.

También anticipó que iniciará “acciones legales que van a corresponder a quienes me usaron, no le voy a decir de chivo expiatorio, de martillo para golpear la gestión del gobernador y del intendente de la ciudad de Córdoba”.