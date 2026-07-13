Con Argentina en semifinales, creció casi un 8.400% la búsqueda de vuelos a Atlanta

Tras otro partido para el infarto, Argentina clasificó a las semifinales de la Copa del Mundo 2026. El resultado del pasado sábado potenció los sueños de miles de argentinos por acompañar a la Selección hasta el final del Campeonato del Mundo.

Según un relevamiento realizado por la plataforma Despegar, las búsquedas de vuelos hacia Atlanta —sede del próximo partido frente a Inglaterra— reflejaron un crecimiento sin precedentes: aumentaron un 8.393%, en comparación con las últimas dos semanas.

Con Messi no alcanza y sin él no se puede

Las semifinales representan un punto de inflexión en el comportamiento de la demanda: no solo mantienen el interés de quienes ya vienen siguiendo el recorrido de la Selección, sino que también movilizan a muchos argentinos que deciden viajar para no perderse una instancia que puede ser histórica.

A medida que el equipo se acerca a la final, crece el interés por estar presentes y vivir de cerca una experiencia que trasciende lo deportivo y se convierte en un recuerdo para toda la vida.

Cerro Castor abrió la temporada y la nieve ya espera en Ushuaia

Según un estudio de la consultora Delfos, los datos duros del sector turístico pulverizan las métricas de la temporada previa. Mientras que en las vacaciones de invierno de 2025 unos 150.400 argentinos habían optado por viajar a territorio norteamericano, para este receso invernal la cifra trepó a cerca de 490.000 personas que confirmaron que viajarían “seguramente” o “probablemente” para ver los partidos de la Selección.

La nota completa publicada en la web de Perfil Córdoba: https://www.perfil.com/noticias/cordoba/boom-mundialista-490000-argentinos-viajarian-a-eeuu-activando-el-turismo-premium-en-el-arranque-de-julio.phtml

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Algunas propuestas

Las siguientes son algunas propuestas para viajar a Atlanta para el partido del 15 de julio, en Despegar.com: