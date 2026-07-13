El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 13 de julio

Este lunes 13 de julio el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.460 pesos y cotiza a 1.510 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.465.

- Venta: $1.515.

Dólar Blue

- Compra: $1.494

- Venta: $1.526.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.527,15 para la compra, y $1.527,60 para la venta.

Este lunes 13 de julio la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.460.

- Venta: $1.520.

ICBC

- Compra: $1.445.

- Venta: $1.505.

Banco Supervielle