Córdoba: conductora oriunda de La Plata fue detenida tras arrastrar a una policía de la Caminera

Una conductora, de 49 años y oriunda de la Provincia de Buenos Aires, fue detenida tras arrastrar a una policía de la Caminera durante un control vehicular sobre ruta 9 en Córdoba.

El episodio ocurrió en horas de la tarde del domingo en un control de Policía Caminera ubicado en Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 739.

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Qué pasó en el control policial

Fuentes policiales señalaron que “se procedió al control de un vehículo Ford Raptor conducido por una mujer de 49 años oriunda de la localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires, la cual estaba acompañada de un hombre de 53 años”.



Cuando se le labró el acta de infracción por velocidad, “la mujer se ofuscó con el personal actuante, rayando la documentación y cerrando la ventanilla del rodado”.

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“Fue arrastrada unos metros”

La mano derecha de una policía que intervino en el operativo quedó atrapada por lo que la agente “fue arrastrada unos metros”, precisaron las fuentes.



Tras fugarse la conductora y después de un operativo de la fuerza policial, el rodado fue alcanzado en el ingreso a la localidad de Colonia Caroya.



En ese lugar, agentes detuvieron a la conductora, que fue trasladada a la sede policial para ser puesta a disposición de la fiscalía interviniente.

JMP