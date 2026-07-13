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AYUDA HUMANITARIA

Regresó a Córdoba la brigada que participó del operativo de rescate tras el terremoto en Venezuela

Los 32 integrantes de la Brigada USAR ARG-10 volvieron a la provincia tras intervenir en la misión humanitaria enviada por Argentina. Participaron de tareas de búsqueda y rescate en edificios colapsados junto a equipos nacionales e internacionales.

Bomberos cordobeses en Venezuela
Bomberos cordobeses en Venezuela | .
Perfil Redacción Córdoba
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La Brigada USAR ARG-10 de Córdoba regresó este domingo a la provincia luego de formar parte de la misión humanitaria que Argentina desplegó en Venezuela tras el terremoto que afectó a ese país. En total, volvieron 32 brigadistas que participaron de las tareas de asistencia y rescate en las zonas más comprometidas.

Durante el operativo, el equipo cordobés trabajó de manera coordinada con otras brigadas argentinas y autoridades locales, bajo la supervisión de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad Nacional.

Bomberos cordobeses en Venezuela

Las tareas incluyeron la búsqueda de personas en estructuras derrumbadas mediante equipos especializados y perros de rescate, la inspección técnica de edificios dañados, la remoción de escombros y distintas intervenciones propias de este tipo de emergencias.

Todas las acciones se desarrollaron siguiendo los protocolos internacionales establecidos por INSARAG, la red de Naciones Unidas especializada en búsqueda y rescate urbano.

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Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba destacaron que este tipo de experiencias permite fortalecer la capacitación y el entrenamiento de los equipos especializados, al tiempo que afianza los vínculos de cooperación con organismos nacionales e internacionales dedicados a la atención de emergencias.

En paralelo, las autoridades recordaron que el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) USAR ARG-14 permaneció en estado de alerta durante toda la contingencia, listo para ser movilizado si la situación lo requería, como parte del sistema de respuesta provincial frente a desastres de gran magnitud.

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