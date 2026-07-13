Regresó a Córdoba la brigada que participó del operativo de rescate tras el terremoto en Venezuela

La Brigada USAR ARG-10 de Córdoba regresó este domingo a la provincia luego de formar parte de la misión humanitaria que Argentina desplegó en Venezuela tras el terremoto que afectó a ese país. En total, volvieron 32 brigadistas que participaron de las tareas de asistencia y rescate en las zonas más comprometidas.

Durante el operativo, el equipo cordobés trabajó de manera coordinada con otras brigadas argentinas y autoridades locales, bajo la supervisión de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad Nacional.

Las tareas incluyeron la búsqueda de personas en estructuras derrumbadas mediante equipos especializados y perros de rescate, la inspección técnica de edificios dañados, la remoción de escombros y distintas intervenciones propias de este tipo de emergencias.

Todas las acciones se desarrollaron siguiendo los protocolos internacionales establecidos por INSARAG, la red de Naciones Unidas especializada en búsqueda y rescate urbano.

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Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba destacaron que este tipo de experiencias permite fortalecer la capacitación y el entrenamiento de los equipos especializados, al tiempo que afianza los vínculos de cooperación con organismos nacionales e internacionales dedicados a la atención de emergencias.

En paralelo, las autoridades recordaron que el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) USAR ARG-14 permaneció en estado de alerta durante toda la contingencia, listo para ser movilizado si la situación lo requería, como parte del sistema de respuesta provincial frente a desastres de gran magnitud.