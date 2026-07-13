Buscan a Mariela Villada en Córdoba: desapareció hace cuatro días y su familia pide ayuda para encontrarla

La búsqueda de Mariela Villada, una mujer de 37 años, mantiene en alerta a su familia, que desde hace cuatro días intenta conocer qué ocurrió tras su desaparición en la ciudad de Córdoba. La denuncia fue presentada en la Unidad Judicial Parque Sarmiento N° 4 luego de que fuera vista por última vez el jueves alrededor de las 22 en barrio Las Flores.

La madre de Mariela, Nora, contó que desde entonces buscan reconstruir sus últimos movimientos y señaló que, según le informaron las autoridades, las cámaras de seguridad permitieron seguir parte de su recorrido durante la tarde del viernes.

La mujer explicó que su hija habría abandonado la vivienda donde convivía con su pareja luego de una discusión motivada por celos y aseguró que ese hombre habría ejercido violencia física sobre ella.

El vínculo se habría retomado recientemente. "Hace dos meses volvió a la vida de mi hija y hace apenas 12 días ella se fue a vivir con él", expresó. También señaló que no lo conocía demasiado.

"No tenía plata ni tarjeta", afirmó Nora a La Voz del Interior al referirse a las condiciones en las que su hija salió del domicilio, por lo que sostiene que no contaba con recursos para trasladarse por sus propios medios. Además, relató que fue la propia pareja quien le avisó de la desaparición recién el viernes por la tarde.

"Él me dijo que supuestamente no quería tener problemas conmigo, que pensó que ella se había venido a casa", dijo, pero aseguró que eso no era posible porque su hija no tenía dinero para regresar. Asimismo, Mariela es madre de dos niñas, de 4 y 12 años.

Cómo identificarla

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, Mariela fue registrada por última vez el viernes mientras caminaba en dirección a una avenida. En ese momento llevaba una campera negra, una mochila verde, calzas negras y el pelo suelto.

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La denuncia por su desaparición ya fue radicada y la familia solicita la difusión de su imagen para ampliar la búsqueda. Ante cualquier información que pueda ser útil para la investigación, piden comunicarse con la Policía o acercarse a la dependencia policial más cercana.

"Lo único que le pido a Dios es que aparezca pronto", concluyó Nora.