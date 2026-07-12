Homicidio en San Francisco: la víctima tenía antecedentes penales y hacía una semana había dejado la cárcel

Un joven de 20 años fue asesinado a balazos en la madrugada de este domingo en pleno centro de la ciudad de San Francisco, en medio del tumulto por los festejos de la Selección Argentina. El crimen ocurrió en la intersección de la avenida Libertador Norte y el bulevar 25 de Mayo, donde cientos de personas se habían congregado para celebrar la clasificación del combinado nacional a las semifinales del Mundial tras la victoria frente a Suiza.

La víctima fue identificada como Matías Gerardo Ochonga (20). Según detallaron testigos del hecho, aprovechando la concentración de gente, el agresor se le acercó y le efectuó varios disparos a corta distancia. Si bien Ochonga fue asistido en el lugar por personal policial y un servicio de emergencias médicas, los profesionales solo pudieron constatar su fallecimiento.

La hipótesis del ajuste de cuentas

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de feria de San Francisco, que trabaja en conjunto con efectivos de la Departamental San Justo. Aunque el caso se encuentra en sus pasos preliminares, la principal hipótesis que manejan los sabuesos judiciales apunta a un presunto "ajuste de cuentas".

El trasfondo de la víctima apuntala esa teoría. Ochonga, quien tenía residencia en la vecina localidad de Frontera (Santa Fe) pero estaba domiciliado en el barrio San Cayetano de San Francisco, había salido de la cárcel el pasado 5 de julio bajo el beneficio de la libertad condicional, tras cumplir una condena por robo calificado.

Según precisó el medio UP San Francisco, la víctima contaba con frondosos antecedentes penales por robo y otros delitos, un factor clave que ahora la Justicia analiza minuciosamente para reconstruir el contexto del ataque.

Búsqueda de testigos

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no hay detenidos. Los investigadores avanzan activamente en el rastreo de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona comercial, además de tomar declaración a los testigos que se encontraban en el sector al momento de las detonaciones para intentar identificar al autor de los disparos.